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Apple, Mini-LED ekranlı iPad ve Macbook için hazırlıklara başladı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple kullanıcılara müjdeyi verdi. Apple Mini Led ekranlı İPad ve MacBook modelleri üzerine çalışmalara yapıldığı iddia edildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 13:56
Apple, Mini-LED ekranlı iPad ve Macbook için hazırlıklara başladı
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İddialara göre Mini-LED piyasasında artan rekabetin ardından Apple’ın kendi kullanıcılarını korumak adına yeni modelleri hazırlayacağı söyleniyor.

Mini-LED ekranlı iPad ve MacBook modelleri ne zaman gelecek?


Söz konusu iddiaların gündeme gelmesinin ardından teknoloji tutkunları yeni modellerin ne zaman piyasaya sunulacağını araştırmaya başladı.

Yeni modellerin çıkışında kilit nokta ekranların üretici olacak. Apple daha önce Epistar ile anlamış ancak Sanan Optoelectronics’in bu ekranı üretmede hızı Apple’ın kararını değiştirmesine neden oldu. Apple yeni modeller için Sanan Optoelectronics ile çalışacak.

Mini- LED piyasasında yaşanan bu rekabetin fiyatların düşmesine neden olması beklenirken, bir modelin 85 dolardan 45 dolar seviyelerine inmesi planlanıyor.



Son Güncelleme: 21.09.2020 13:56
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Anahtar Kelimeler:
AppleMini-LEDMacBook
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