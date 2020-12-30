İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Apple iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?

Gündemde ilgi odağı haline gelen 30 Aralık 2020 tarihli Apple iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır? haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 30-12-2020 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:44
Apple iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?
Takip Et:

iPhone tarafından garanti sorgulama işlemi yapabilmek için Apple’ın resmi intenet adresinde girmek gerekir. Şirketin oluşturduğu servis ve destek sayfası üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.

iphone garanti sorgulama

Garanti sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://checkcoverage.apple.com/tr/tr/

Açılan adreste Apple’ın servis ve destek hattı açılacaktır. Bu bölümde bulunan iki seçeneğe dikkat etmek gerekir. İlk olarak üst alanda cihazın seri numarası olacaktır. İkinci olarak ise lütfen gözüken kodu girin alanı olacaktır. Bu bölüm güvenlik onaylaması için gereklidir.

Bu sayfada cihazının seri numarasını alana girmeniz gerekir. Seri numara girildikten sonra alttaki kodu girerek sorgulama işlemini başlatabilirsiniz. Sorgulama işlemi ardından sonuçlar ekranda gözükecektir. Bu alanda bazı seçenekler çıkacaktır ve cihazınızın servis desteğinin olup olmadığı gözükecektir. Servis desteğini kontrol etmek için onarım ve servis kapsamı alanına girmeniz gerekmektedir.



Son Güncelleme: 30.12.2020 15:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurum isimli Türk hayatta kalma oyunu oyun severlerin beğenisine sunuldu
Erzurum isimli Türk hayatta kalma oyunu oyun severlerin beğenisine sunuldu
Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Resmen açıklandı! WhatsApp, 2021 yılında o telefonlarda çalışmayacak
Resmen açıklandı! WhatsApp, 2021 yılında o telefonlarda çalışmayacak
Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Amazon Türkiye'de satışa sunulan Playstation 5 saniyeler içerisinde tükendi! Playstation 5 tekrar satışa sunulacak!
Amazon Türkiye'de satışa sunulan Playstation 5 saniyeler içerisinde tükendi! Playstation 5 tekrar satışa sunulacak!

Popüler Haberler

Apple iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?
2002 doğumluların askerlik muayeneleri ne zaman başlar?
Exxen Fight Club evi nerededir?
10 Bin Adım dizisi nasıl izlenir? Gain TV 10 Bin Adım dizisi oyuncuları ve konusu
Gain Medya sahibi kimdir? Gözde Akpınar nereli, kaç yaşında?
Alev Alev 31 Aralık'ta neden yok?
Ziraat Bankası aylık 457 TL taksitle 5 bin TL tüketici kredisi vereceğini duyurdu
Netflix 50m2 tanıtım fragmanı yayınlandı
2021 yılında Bekçi alımı ne zaman gelecek? Bekçi alımı askerlik şartı kalkacak mı?
TRT 2021 yılbaşı programı
Toyota araçları fiyat listesi ve kampanyalı taşıt kredisi hesaplama
Memurlar ek işte çalışabilir mi? Kamu çalışanları ve memurlar nasıl ek gelir sağlayabilir?
Recep İvedik 6 ne zaman tv'de yayınlanır, hangi kanalda yayınlanacak?
Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmeğe ne kadar zam geliyor? Ekmek ne kadar olacak?
La Casa de Papel 3. sezon saat yeni bölümü saat kaçta yayınlanacak? Netflix La Casa de Papel yeni bölüm yayın saati
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmenin anlamları
Bugün kimin maçı var? TV 30 Aralık 2020 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Acemi Anneler dizisi Cenk karakterini kim canlandırıyor? Ege Semih Erken kimdir?
MasterChef Türkiye büyük final tarihi belli oldu mu, ne zaman?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.