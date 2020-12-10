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Apple iPhone cihaz garanti sorgulama nasıl yapılır?

Okurlarımız tarafından merak edilen Apple iPhone cihaz garanti sorgulama nasıl yapılır? hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Apple iPhone cihaz garanti sorgulama nasıl yapılır? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 10 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 15:40
Apple iPhone cihaz garanti sorgulama nasıl yapılır?
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iPhone tarafından garanti sorgulama işlemi yapabilmek için Apple’ın resmi intenet adresinde girmek gerekir. Şirketin oluşturduğu servis ve destek sayfası üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.

iphone garanti sorgulama

Garanti sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://checkcoverage.apple.com/tr/tr/

Açılan adreste Apple’ın servis ve destek hattı açılacaktır. Bu bölümde bulunan iki seçeneğe dikkat etmek gerekir. İlk olarak üst alanda cihazın seri numarası olacaktır. İkinci olarak ise lütfen gözüken kodu girin alanı olacaktır. Bu bölüm güvenlik onaylaması için gereklidir.

Bu sayfada cihazının seri numarasını alana girmeniz gerekir. Seri numara girildikten sonra alttaki kodu girerek sorgulama işlemini başlatabilirsiniz. Sorgulama işlemi ardından sonuçlar ekranda gözükecektir. Bu alanda bazı seçenekler çıkacaktır ve cihazınızın servis desteğinin olup olmadığı gözükecektir. Servis desteğini kontrol etmek için onarım ve servis kapsamı alanına girmeniz gerekmektedir.



Son Güncelleme: 10.12.2020 15:40
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