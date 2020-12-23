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Apple iPhone 13 ne zaman çıkacak?

Iphone severler en son Iphıne 12 ile tanışmıştı. Satışına başladıktan bir süre sonra şimdi de Iphone 13 çıkar mı ya da ne zaman çıkar soruları merak konusu oldu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:55
Apple iPhone 13 ne zaman çıkacak?
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Dünyaca sevilen marka Apple yeni telefonu Iphone 12’yi geçtiğimiz günlerde piyasaya sürmüştü. Ardından ülkemizde de satışı başlayan telefon beğenileri topladı. Iphone’un yeni modeli daha yeni çıkmasına rağmen kullanıcılar şimdi de Iphone 13’ü merak eder oldu.

Şuan için Iphone 13’ün çıkması sadece bir söylenti. Iphone’un bir sonraki modeli olacak olan telefon “Iphone 13” olarak adlandırılmayabilir. “13” sayısı çoğu ülkede şans getirmeyen bir sayı olarak anılıyor ve bu ülkelere Amerika da dahil. Bu nedenden dolayı bu rakam yeni üründe kullanılmayabilir. Daha önce de Iphone 8’den Iphone X’e atlandığı için bu durum muhtemel görünüyor.

Bu bilgiler ışığında Apple yeni telefonu çıkardığı zaman Iphone 12s, Iphone 14 gibi isimler verebilir.

Iphone 13 serisi

Apple yeni modeli çıkarırsa bu modelin serisinin de Iphone 12 gibi olacağı düşünülüyor. Bu doğruluda telefon serisi şu şekilde olabilir:

  • Iphone 13 Mini
  • Iphone 13
  • Iphone 13 Pro
  • Iphone 13 Pro Max

Modellerin içerisinde Iphone 13 ile Iphone 13 Mini arasındaki tek fark boyut farkı olabilir diye düşünülüyor. Diğer iki model ise önemli bir teknoloji barındıracak.



Son Güncelleme: 23.12.2020 16:55
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Anahtar Kelimeler:
İphoneıphone12Iphone13Apple
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