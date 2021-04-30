Apple iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri

Apple, iPhone 12 serisinin tüm modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu serinin “Pro” modeller klasmanında bulunan Apple iPhone 12 Pro modeli, gücünü şirketin fazlasıyla güçlü 5G destekli A14 işlemcisinden güç almakta. Tasarımsal olarak çentik dizaynını koruyan akıllı telefonun arka kısmında LİDAR sensörü bulunan bir kamera modülü de yer alıyor.

Apple iPhone 12 Pro teknik özellikleri

Bütün teknik özellikleri ile alıcıların karşısına çıkan Apple iPhone 12 Pro modelinin teknik özellikleri detaylı olarak haberimizin devamında.

Tasarım özellikleri

Apple’ın yeni “Pro” su büyük ekran çentiği tasarım anlayışını devam ettirmekte. Fakat ekranın çerçeveleri söz konusu olduğunda şirketin kayda değer bir iyileştirme gerçekleştirdiği görülmekte. Bunun yanı sıra ekranın köşe bölümleri de daha yumuşak bir hatta ilerlemekte. Cihazın arka kısmı incelendiği zaman da dikkat çeken ilk ayrıntı kare şeklinde olan kamera modülü oluyor. Apple, yeni modülünün içinde 3 tane kamera sensörü, 1 tane LİDAR sensörü ile 1 tane de LED flaş sunmakta.

Akıllı telefonda herhangi bir fiziksel parmak izi okuyucu yer almıyor. Ekran kilidinin açılması için Face ID sistemi kullanılarak yüz taratmak gerekiyor. Bunun yanı sıra cihazın alt kısmında tek bir port olarak Apple Lightnin girişi bulunuyor. Ekranda seramik koruma katmanı yer alan 12 Pro modeli, paslanmaz çelik materyalden üretilen düz kenarlar ile ve cam arka yüzeyle beraber kullanıcılara sunulmakta. Appe’ın yeni modeli; gümüş grafit, altın, pasifik mavisi olacak şekilde 4 ayrı renk seçeneğiyle satışı sunuluyor.

Ekran özellikleri

Apple iPhone 12 Pro modeli, 6.1 inç boyutunda ve 2532 x 1170 piksel çözünürlüğü olan OLED ekranla beraber geliyor. Super Retine XDR teknolojisine sahip olan bu ekran Dolby Vision, True Tone ile HDR10 teknolojilerini destekliyor. 1200 nite dek en fazla parlaklık sağlayan ekranın en boyunun oranı 19,5:9 olarak belirtildi. Ekranın inç başına piksel yoğunluğu da 460ppi değerinde. Bunun yanı sıra yeni cihazın yüzde 86 seviyelerinde ekran / gövde oranına sahiptir.

Kamera özellikleri

iPhone 12 Pro modeli ekranında bulunan büyük çentik hakkında yukarıda bilgilendirme yaptık. Apple, bu çentiğin içinde çeşit çeşit sensör ile beraber kamera sensörlerini de konumlandırmış. Şirket bu doğrultuda, 12MP f/2.2 diyafram açıklığı olan geniş açılı özçekim kamerası da sunmakta. Ayrıca bu çentikte SL 3D derinlik ve biyometrik sensör de yer alıyor. Gece modu, Deep Fusion ile HDR gibi çekim modları desteklenen ön kamerayla beraber 4K 24/30/60FPS ve 1080p 30/60/120FPS videolar çekebilme imkanı sunuluyor.

Arka kısımda da oldukça başarılı bir kamera kurulumu yer alıyor. 4 tane sensörün yer aldığı kamera modülü, 12MP OIS destekli geniş açılı ana kamera, 12MP OIS destekli ve 2x optik zoom yapan telefoto kamera ile 12MP ultra geniş açısı olan kamera ile kullanıcılara sunulmakta. Bu 3 kamera sensörünün dışında 1 tane de 3D LİDAR tarayıcı sensörü de bu modülün içinde yer almakta. Bunlar haricinde modülün içinde 1 tane de LED flaş yer alıyor.

Cihazın optik görüntü stabilizasyonuna sahip olan kamera sensörüyle gerçekten sarsıntı olmayan video çekilmesine imkan verilmiş oluyor. Gece modu, bokeh efekti ile panorama gibi birden fazla çekim modu desteği veren kameralarla beraber HDR ve Dolby Vision HDR teknolojileri sayesinde video ile fotoğraf çekebilme imkanı yer alıyor. Arka kameralarla beraber 4K 24/30/60FPS ile 1080p 30/60/120FPS video kaydı yapabiliyorsunuz.

Batarya özellikleri

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone 12 Pro modelinin batarya kapasitesi açıklanmadı. Apple, kapasitenin yerine bu bataryanın hangi şartlar ne kadar ömür sunabildiğini kullanıcılara aktardı. Bu doğrultuda aktarılmış olan bilgiler doğrultusunda cihaz tek şarj ile beraber, 17 saate dek video oynatma ya da 11 saate dek online video izleme ya da 65 saate dek ses çalma imkanı sunmakta. Cihaz 20W ya da daha güçlü olan adaptör ile 30 dakika içinde yüzde 50’ye kadar şarj edilebiliyor. Fakat cihazın kutusu içinden şarj cihazı ya da kulaklık çıkmıyor. Yalnızca kullanıcıya şarj kablosu veriliyor.

Donanım özellikleri

Akıllı cihaz, gücünü Apple’ın güçlü A14 yonga setinden almakta. Telefon, 5G bağlantı desteği olan bir özellik ile sunuluyor. Apple, cihazın ne kadar bellek kapasitesinin olduğu hakkında da bilgi vermiyor. Fakat akıllı cihaz, 128GB, 256GB ve 512GB olacak şekilde 3 ayrı NVM’e depolama alanıyla satışa sunulmakta. Kutudan İOS 14 işletim sistemi ile çıkacak olan cihazın kutusunda şarj cihazı ile kulaklık yer almıyor.

Apple iPhone 12 Pro özellikleri

Ekran: 6,1 inç, 2532 x 1170p, OLED

İşlemci: Apple A14

RAM: Bilinmiyor

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB

Ön Kamera: 12MP

Arka Kamera: 12MP geniş açılı, 12MP ultra geniş açılı, 12MP telefoto, LiDAR tarayıcı

Batarya: Kapasitesi bilinmiyor, 20W hızlı şarj

Boyutlar: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm

- Ağırlık: 187 gram

- İşletim Sistemi: iOS 14

- Renkler: Gümüş, Grafit, Altın, Pasifik Mavisi

Apple iPhone 12 Pro Fiyatı: