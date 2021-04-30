İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...

Apple iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri

Apple, 13 Ekim tarihinde düzenlediği tanıtım etkinliğiyle beraber yeni iPhone serisi modellerini tanıttı. İşte Apple iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri…

30 Nisan 2021 Cuma 19:37
Apple iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri
Takip Et:

Apple, iPhone 12 serisinin tüm modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu serinin “Pro” modeller klasmanında bulunan Apple iPhone 12 Pro modeli, gücünü şirketin fazlasıyla güçlü 5G destekli A14 işlemcisinden güç almakta. Tasarımsal olarak çentik dizaynını koruyan akıllı telefonun arka kısmında LİDAR sensörü bulunan bir kamera modülü de yer alıyor.

Apple iPhone 12 Pro teknik özellikleri

Bütün teknik özellikleri ile alıcıların karşısına çıkan Apple iPhone 12 Pro modelinin teknik özellikleri detaylı olarak haberimizin devamında.

  • Tasarım özellikleri

Apple’ın yeni “Pro” su büyük ekran çentiği tasarım anlayışını devam ettirmekte. Fakat ekranın çerçeveleri söz konusu olduğunda şirketin kayda değer bir iyileştirme gerçekleştirdiği görülmekte. Bunun yanı sıra ekranın köşe bölümleri de daha yumuşak bir hatta ilerlemekte. Cihazın arka kısmı incelendiği zaman da dikkat çeken ilk ayrıntı kare şeklinde olan kamera modülü oluyor. Apple, yeni modülünün içinde 3 tane kamera sensörü, 1 tane LİDAR sensörü ile 1 tane de LED flaş sunmakta.

Akıllı telefonda herhangi bir fiziksel parmak izi okuyucu yer almıyor. Ekran kilidinin açılması için Face ID sistemi kullanılarak yüz taratmak gerekiyor. Bunun yanı sıra cihazın alt kısmında tek bir port olarak Apple Lightnin girişi bulunuyor. Ekranda seramik koruma katmanı yer alan 12 Pro modeli, paslanmaz çelik materyalden üretilen düz kenarlar ile ve cam arka yüzeyle beraber kullanıcılara sunulmakta. Appe’ın yeni modeli; gümüş grafit, altın, pasifik mavisi olacak şekilde 4 ayrı renk seçeneğiyle satışı sunuluyor.

  • Ekran özellikleri

Apple iPhone 12 Pro modeli, 6.1 inç boyutunda ve 2532 x 1170 piksel çözünürlüğü olan OLED ekranla beraber geliyor. Super Retine XDR teknolojisine sahip olan bu ekran Dolby Vision, True Tone ile HDR10 teknolojilerini destekliyor. 1200 nite dek en fazla parlaklık sağlayan ekranın en boyunun oranı 19,5:9 olarak belirtildi. Ekranın inç başına piksel yoğunluğu da 460ppi değerinde. Bunun yanı sıra yeni cihazın yüzde 86 seviyelerinde ekran / gövde oranına sahiptir.

  • Kamera özellikleri

iPhone 12 Pro modeli ekranında bulunan büyük çentik hakkında yukarıda bilgilendirme yaptık. Apple, bu çentiğin içinde çeşit çeşit sensör ile beraber kamera sensörlerini de konumlandırmış. Şirket bu doğrultuda, 12MP f/2.2 diyafram açıklığı olan geniş açılı özçekim kamerası da sunmakta. Ayrıca bu çentikte SL 3D derinlik ve biyometrik sensör de yer alıyor. Gece modu, Deep Fusion ile HDR gibi çekim modları desteklenen ön kamerayla beraber 4K 24/30/60FPS ve 1080p 30/60/120FPS videolar çekebilme imkanı sunuluyor.

Arka kısımda da oldukça başarılı bir kamera kurulumu yer alıyor. 4 tane sensörün yer aldığı kamera modülü, 12MP OIS destekli geniş açılı ana kamera, 12MP OIS destekli ve 2x optik zoom yapan telefoto kamera ile 12MP ultra geniş açısı olan kamera ile kullanıcılara sunulmakta. Bu 3 kamera sensörünün dışında 1 tane de 3D LİDAR tarayıcı sensörü de bu modülün içinde yer almakta. Bunlar haricinde modülün içinde 1 tane de LED flaş yer alıyor.

Cihazın optik görüntü stabilizasyonuna sahip olan kamera sensörüyle gerçekten sarsıntı olmayan video çekilmesine imkan verilmiş oluyor. Gece modu, bokeh efekti ile panorama gibi birden fazla çekim modu desteği veren kameralarla beraber HDR ve Dolby Vision HDR teknolojileri sayesinde video ile fotoğraf çekebilme imkanı yer alıyor. Arka kameralarla beraber 4K 24/30/60FPS ile 1080p 30/60/120FPS video kaydı yapabiliyorsunuz.

  • Batarya özellikleri

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone 12 Pro modelinin batarya kapasitesi açıklanmadı. Apple, kapasitenin yerine bu bataryanın hangi şartlar ne kadar ömür sunabildiğini kullanıcılara aktardı. Bu doğrultuda aktarılmış olan bilgiler doğrultusunda cihaz tek şarj ile beraber, 17 saate dek video oynatma ya da 11 saate dek online video izleme ya da 65 saate dek ses çalma imkanı sunmakta. Cihaz 20W ya da daha güçlü olan adaptör ile 30 dakika içinde yüzde 50’ye kadar şarj edilebiliyor. Fakat cihazın kutusu içinden şarj cihazı ya da kulaklık çıkmıyor. Yalnızca kullanıcıya şarj kablosu veriliyor.

  • Donanım özellikleri

Akıllı cihaz, gücünü Apple’ın güçlü A14 yonga setinden almakta. Telefon, 5G bağlantı desteği olan bir özellik ile sunuluyor. Apple, cihazın ne kadar bellek kapasitesinin olduğu hakkında da bilgi vermiyor. Fakat akıllı cihaz, 128GB, 256GB ve 512GB olacak şekilde 3 ayrı NVM’e depolama alanıyla satışa sunulmakta. Kutudan İOS 14 işletim sistemi ile çıkacak olan cihazın kutusunda şarj cihazı ile kulaklık yer almıyor.

Apple iPhone 12 Pro özellikleri

  • Ekran: 6,1 inç, 2532 x 1170p, OLED
  • İşlemci: Apple A14
  • RAM: Bilinmiyor
  • Depolama: 128GB / 256GB / 512GB
  • Ön Kamera: 12MP
  • Arka Kamera: 12MP geniş açılı, 12MP ultra geniş açılı, 12MP telefoto, LiDAR tarayıcı
  • Batarya: Kapasitesi bilinmiyor, 20W hızlı şarj
  • Boyutlar: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm

       -      Ağırlık: 187 gram

       -      İşletim Sistemi: iOS 14

       -      Renkler: Gümüş, Grafit, Altın, Pasifik Mavisi

Apple iPhone 12 Pro Fiyatı:

  • iPhone 12 Pro 128GB: $999
  • iPhone 12 Pro 256GB: $1.099
  • iPhone 12 Pro 512GB: $1.299



Son Güncelleme: 30.04.2021 19:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Appleİphone12ProFiyatıözellikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Steam 'Altın Hafta' indirimleri ne zaman? Steam indirimleri saat kaçta başlayacak?
2021 Steam 'Altın Hafta' indirimleri ne zaman? Steam indirimleri saat kaçta başlayacak?
Scarlet Nexus ne zaman çıkacak? Scarlet Nexus sistem gereksinimleri
Scarlet Nexus ne zaman çıkacak? Scarlet Nexus sistem gereksinimleri
İnstagram hesap kalıcı silme ve kapatma nasıl yapılır? Telefondan Instagram hesabı kalıcı, geçici silme linkleri
İnstagram hesap kalıcı silme ve kapatma nasıl yapılır? Telefondan Instagram hesabı kalıcı, geçici silme linkleri
Instagram hesap nasıl dondurulur? Instagram geçici, kalıcı nasıl dondurulur?
Instagram hesap nasıl dondurulur? Instagram geçici, kalıcı nasıl dondurulur?
Clubhouse android uygulaması nasıl indirilir? Clubhouse Android APK indir
Clubhouse android uygulaması nasıl indirilir? Clubhouse Android APK indir
iPhone gizli klasör nasıl oluşturulur?
iPhone gizli klasör nasıl oluşturulur?

Popüler Haberler

Rüyada bulgur görmek ne anlama gelir? Rüyada bulgur görmenin tabirleri ve yorumları
Apple iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri
Akıncı dizisi Defne karakterini kim canlandırıyor? Deren Talu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Boran'ı kim canlandırıyor? Yakup Turgut'un biyografisi
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ doğum tarihi
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Nadir Bey karakteri Kimdir? Sifu Salman Ataş dizideki rolü ve hayatı
Son Yaz Metin kimdir? Sinan Tuzcu biyografisi
Arka Sokaklar dizisindeki Civan Güngör karakteri kimdir? Emre Törün nereli, yaşı kaç?
Akıncı dizisi Beste kimdir? Müge Boz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Seni Çok Bekledim dizisindeki Selahattin karakteri Kimdir? Caner Şahin dizideki rolü ve hayatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Nisan 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Kırmızı Oda dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
BİM Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri ve kullanıcı yorumları
Akıcılığı nedeni ile tavsiye edilen 15 kitap
Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK 3 - 1 Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer kimdir, nereli yaşı kaç?
Payitaht dizisinde Eskidarlı Vahap karakterini Evren Burak Haktanır canlandırıyor
Kırmızı Oda Sema karakterini kim canlandırıyor? Nur Erkul kimdir?
Arka Sokaklar dizisine katılan Gaye Gürsel kimdir? Esra karakteri kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Melek karakteri kimdir? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
ATV Akıncı oyuncu kadrosu ve karakter analizi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.