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Apple iPad Air 4 fiyatı ve özellikleri

Apple severlerinin merakla bellediği Apple iPad Air 4 serisi ürün dışı ve teknik içerikteki özellikleriyle haberimizde.

16 Mart 2021 Salı 21:20
Apple iPad Air 4 fiyatı ve özellikleri
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Daha önce söylenmiş olduğu gibi yeni modelin yanları düz bir şekilde farklı bir tasarımla karşımızda. Daha önce bir benzeri iPad Pro modelinde uygulanmıştı. Yeni çıkacak olan bu modeller özelliklerinden ziyade fiyatının oldukça uygun bütçeli olacağı konuşuluyor. iPad Air 4 modeli, ayrıca 2360 × 1640 piksel çözünürlüğe sahip 10,9 inç boyutunda retina ekran ile birlikte sunulmaya hazırlanıyor.

Ürünün ekranı P3 renk gamını desteklemekte. Bunun yanı sıra ışık yansımasını önleyici kaplama desteğiyle geliştirilmiş daha iyi renk tonlarıyla karşımızda olacak. Tasarımı iPad Pro modelini andırmış olsa da bu üründe Face ID özelliği bulunmamakta. Fakat bunun yerine normal her ürünün kapsamış olduğu parmak izi tarayıcıyı güç düğmesine entegre ederek Touch ID’yi kullanmayı ihmal etmedi.

Yeni tablet modelinde istenen yenilik daha ekledi. Artık cihazda USB Type-C portu yer almakta. Buda demek oluyor ki yapacağınız veri aktarımlarında daha çok bir bant genişliğiyle işlem yapabileceksiniz. Bu sistemiyle bağlantı kurulacak aksesuar sayısı artarak etrafınızla daha uyumlu bir hal alacak,

Yeni ipad air gücünü a14 bionic yonga setinden alıyor. Geliştirilen ve sunulma hazır hale getirilen yeni Apple iPad Air 4 ürün serisinin güçlülük durumu A14 Bionic yonga serisinin kalitesinden alacak. Demek istediğimiz bu yonga seti iPhone 12 serisindeki modellerin içeriğinde de yer etmesi bekleniyor. A14 yongası, 5nm işlem süreci üzerine inşa edildi ve 11,8 milyar transistöre bulunduruyor. A13 Bionic yonga setine kıyasla bu konuda %40’lık bir artış görülmesi muhtemel.

A14 yonga setiyse 4 adet yüksek performanslı ve 2 adet yüksek verimli, toplamda altı çekirdekten oluşan bir CPU’ya sahiptir. Bununla beraber bir de 4 çekirdekli bir GPU’su olacak. Apple, A14 Bionic oluşumunun varlığı doğrultusunda bu yeni üretiminin nesil iPad Air’e kıyasla %40 seviyesinde daha hızlı CPU performansı ve %30 seviyesinde daha hızlı GPU performansının olacağı vurgulanıyor. Yani bunun açıklaması şu oluyor, 12 trilyon işlem gerçekleştirme aşamasında ve işlemcinin 2 kat daha hızlı makine öğrenimi performansı sağlaması için 16 çekirdekli işletim sinir motorunun oluşumundan söz ediliyor.

Kamerasını merak edenler içinde oldukça mükemmel bir kamera yapısıyla sunulmaya hazırlanıyor. 7MP ön kamera yer almakta. Kameranın özelliği demek oluyor ki 1080p 60FPS video çekebilecek. Arka kamerasıysa 12MP sahip. Bunun açılımıysa 4K çözünürlükte çekebiliyor demek. Bir başka eklenecek özel yanıysa 240FPS’ye kadar ağır çekim videolarını işleyebilecek.

Şarj konusundaysa iPad Air, kablosuz şarj özellikleriyle birlikte 2. nesil Apple Pencil’ı da desteklemekte. Diğer bir model olan iPad Pro gibi Apple Pencil, şarj ve saklama için iPad Air’e alan oluşturabiliyor. Magic Keyboard desteği bu yeni ürüne eklenmiş bulunuyor.

Apple ipad air 4 modelinin Türkiye satış fiyatı nedir ?

Tam olarak 5 farlı renk skalasında sunulacak olan ipad air 4 Gümüş, Uzay Grisi, Roze Altın, Yeşil ve Gök Mavisi rengini sevenlerine sunacak. Hafıza konusundaysa 64GB ve 256GB iki özelliği bulunduruluyor. Ülkemizde 64GB’lık versiyonu 5.799 TL olarak bildirilmişken, 256GB’lık versiyonuysa 7.199 TL belirlendi.



Son Güncelleme: 16.03.2021 21:20
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Anahtar Kelimeler:
AppleTelefonİphoneIpad4air4Tablet
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