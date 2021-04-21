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Apple iOS 14.5 RC ile gelen yeni özellikler neler?

Apple, düzenlediği etkinlik ile iOS 14.5 Release Cansidate sürümünü yayınladı. Kullanıcıların araştırdığı Apple iOS 14.5 RC ile gelen yeni özellikler neler sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:40
Apple iOS 14.5 RC ile gelen yeni özellikler neler?
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Apple, yeni güncellemesi olan iOS 14.5 Release Cansidate (Final) sürümünü yayınladı. Test süreci tamamlanan iOS 14.5, haftaya kullanıma sunulacak. Apple ayrıca 14.5 güncellemesiyle, kullanıcılara Apple Watch üzerinden telefon kilidi açma özelliği başta olmak üzere birçok yenilik sunuyor.

iOS 14.5 RC güncellemesi ile gelen yeni özellikler

iOS 14.5 RC sürümüyle;

Maskesi olan kullanıcılar, ‘Apple Watch ile Kilit Açma’ özelliğini kullanarak ekranlarını kolayca açabilecek.

PlayStation 5 DualSense ve Xbox Series X denetleyicileri artık iPhone ve iPad tarafından destekleniyor.

iOS 14.5 ile beraber widget özelliğinde geliştirilmeler yapıldı.

Yeni güncelleme ile beraber iPhone 12 modellerinde ‘Çift SIM’ modunda 5G desteği geliyor. Bu sayede iki hat kullanıyorsanız ikisini de 5G hızında kullanabilirsiniz.

WatchOS 7.4 ile iOS ve iPadOS 14.5, Apple Fitness için AirPlay 2 desteği sağlıyor. Böylece Apple Fitness kullanıcıları iPhone ya da iPad üzerinde antrenmana bailayabilir ve akıllı TV ile set üstü kutuda AirPlay oynatabilir.

iOS 14.5 ile Haritalar’da rota boyunca kazalar, tehlikeler ve hız kontrollerini bildirmek için Waze benzeri bir kitle kaynak özelliği içerir.

iOS ve iPAd 14.5 Siri ile tercih ettiğiniz müzik uygulamasınıseçebilirsiniz. Böylece Apple Music yerine Spotify kullanmak isterseniz tüm Siri şarkı taleplerini listenin sonuna eklemeden Spotify üzerinden açacaktır.

Sirinin sesine iki yeni seçenek eklendi.

iOS 14.5 beta sürümüne yeni emojiler eklendi.




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:40
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Anahtar Kelimeler:
AppleIOS 14.5Ios Güncelleme
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