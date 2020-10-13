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Apple HomePod Mini'nin tanıtımını yaptı

Apple yeni akıllı hoparlörü HomeMod Mini'nin tanıtımını yaptı. Tanıtım ile birlikte HomeMod Mini'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu.

13 Ekim 2020 Salı 22:57
Apple HomePod Mini'nin tanıtımını yaptı
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Apple yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Şirket  Hi, Speed etkinliğinde ilk önce HomeMod Mini’nin tanıtımını yaptı. HomeMod Mini akıllı bir hoparlör özellikleriyle gösterildi. Apple’ın akıllı hoparlörü olan HomeMod Mini, küçüklüğü ve yeni özellikleriyle geliyor.

HomeMod Mini Özellikleri

HomeMod Mini hoparlör modelleri S5 işlemcisi ile güçlendirildi. Tam tur ses kapasitesi bulunan hoparlörler, Siri desteğini de özelliklerinde bulunduruyor. Apple Music gibi benzer uygulamalar, yeni nesil hoparlörle entegre bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca iki tane HomeMod mini bir araya geldiğinde stereo hoparlör olabiliyor. HomeMod Mini’de bulunan Siri her insanın sesini ayırt edebiliyor. Ayrıca HomeMod Mini’nin U1 çipi de bulunuyor.

Apple HomeMod Mini Fiyatı


Apple tanıtımda HomeMod Mini’nin fiyatını da açıkladı. HomeMod Mini hoparlörler beyaz ve siyah renklere sahip olacak. Ürünün ABD fiyatı 99 Dolar olarak belirlendi ve HomeMod Mini’ler 16 Kasım 2020’de piyasaya sürülecek.



Son Güncelleme: 13.10.2020 22:57
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