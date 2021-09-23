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Apple, Fortnite oyununa erişimi engelledi!

Apple tarafından, İPhone marka olan telefonlarda Fortnite adlı oyuna erişim yasaklandı. Apple ‘ın son zamanların en popüler oyunlarından bir tanesi olan Fortnite ‘ı kara listeye alarak bundan sonra İPhone marka telefon kullanan kişilerin bu oyunu oynayamayacakları bilgisi ortaya çıktı.

23 Eylül 2021 Perşembe 21:48
Apple, Fortnite oyununa erişimi engelledi!
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Fortnite adlı oyun artık İPhone marka telefonlarda yasaklandı. Apple tarafından alınmış olan Fortnite oyun kararı herkesi şaşkına çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir teknoloji şirketi olan Apple ve Fortnite adında ki oyunun yaratıcısı olan Epic Games arasında yaşanan gerilim yeniden üst seviyelere doğru artışa geçti.

Geçen sene Ağustos ayından itibaren yasal bir süreç içinde olan her iki şirkette Epic Games ‘in Apple ‘ın App Store üzerinden almış olduğu komisyon bedelini ödememek için kendi ‘’ uygulama içi satın alma ‘’ sistemini geliştirmesinin ardından karşı karşıya geldiler.

Fortnite oyununun yaratıcısı olan Epic Games ise, Apple ‘a karşı tekelleşme iddiasında bulunarak suçlarken Amerika Birleşik Devletleri ‘nde ki mahkeme tüketicilerin Apple ‘ın ödeme mekanizmasını kullanmaları yerine uygulama geliştiricinin kendi yapmış olduğu sistem üzerinden para ödeme işlemini gerçekleştirmesi durumunun herhangi bir ihtilaf yaratmayacağına dair kanaat de bulunmuştur.

Epic Games Ceo ‘su paylaştı

Mahkeme tarafından verilen bu karar Epic Games için bir zafer olarak algılansa bile şirketin İPhone telefonlar için üçüncü bir parti uygulama mağazalarının açılması talebine de ret kararı verildi. Ancak dün gece ise oldukça flaş bir gelişme meydana geldi. Apple, Epic Games ‘in en popüler dijital oyunlarından bir tanesi olan Fortnite ‘ı App Store üzerinden engelledi. Fortnite, kara listeye alındı ve Epic Games ‘in Ceo ‘su olan Tim Sweeney de konu ile ilgili olarak yasal sürecin tamamlanmasına kadar Fortnite oyununun İPhone telefonlar üzerinde erişime kapalı olacağını bildirdi.

Epic Games şirketinin Ceo ‘su olan Tim Sweeney, Apple tarafından kendilerine karşı yapılan bu hamleye adeta ateş püskürdü ve ‘’ Apple tarafından yine rekabet karşıtı olan bir olağanüstü hamle yapıldı. Apple, gücünü pazarı yeniden şekillendirebilmek ve de kazanan taraf ile kaybeden tarafı seçebilmek için kullanmaktadır ‘’ sözlerine yer verdi.

Apple tarafından konuya dair bir doğrulama yapıldı

Ceo Tim Sweeney tarafından yapılan bu açıklamaların hepsinin doğru olduğunu söyleyen Apple, konuya dair başka bir açıklama da bulunmadı. Yazılımcılar ile oyun şirketleri Apple ‘ın App Store üzerinden % 15 komisyon ve % 30 komisyon arasında bir komisyon bedeli alması durumuna ise bir süredir tepki göstermektedirler.


Son Güncelleme: 23.09.2021 21:48
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Anahtar Kelimeler:
İphoneYasaklanan OyunDavaErişim EngeliFortniteAppleEpic Games
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