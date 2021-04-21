Apple AirTag nedir? AirTag özellikleri ve fiyatı tanıtıldı

Apple, Air Tag isimli yeni bir teknolojiyi kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Peki önümüzdeki günlerde satışa çıkacak olan Apple Ait Tag nedir?

Apple Air Tag nedir ne işe yarar?

Apple Air Tag ne kadar?

Air Tag bir takip cihazı olarak karşımıza çıkmaktadır. Her eşyaya takılabilecek bir anahtarlık boyutunda olan Apple Air Tag eşyaların kaybolmamasını böylece kaybolsa bile bulmanızı sağlayacak. UWB yani Ultra Geniş Bant isimli bir teknoloji ile kullanılan Apple Aİr Tag, takip cihazı özelliğini UWB teknolojisinin yanı sıra kamera ve pusula özellikleri ile buluyor. UWB teknolojisi sayesinde radyo dalgaları ile tam anlamıyla yer tespiti yapabiliyor.

Apple Air Tag için belirlenen fiyat 29 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Apple Air Tag 23 Nisan tarihinde satışa sunulmaya başlanacak.