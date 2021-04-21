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Apple AirTag nedir? AirTag özellikleri ve fiyatı tanıtıldı

Apple Ait Tag isimli yeni bir teknolojiye imza attı. Bir takip cihazı olarak kullanılan Air Tag anahtarlık gibi kaybolma ihtimali bulunan eşyalara takılarak takibinin yapılmasını sağlamaktadır. Peki Apple Air Tag kaç dolar?

21 Nisan 2021 Çarşamba 03:33
Apple AirTag nedir? AirTag özellikleri ve fiyatı tanıtıldı
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Apple, Air Tag isimli yeni bir teknolojiyi kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Peki önümüzdeki günlerde satışa çıkacak olan Apple Ait Tag nedir?

Apple Air Tag nedir ne işe yarar?

Air Tag bir takip cihazı olarak karşımıza çıkmaktadır. Her eşyaya takılabilecek bir anahtarlık boyutunda olan Apple Air Tag eşyaların kaybolmamasını böylece kaybolsa bile bulmanızı sağlayacak. UWB yani Ultra Geniş Bant isimli bir teknoloji ile kullanılan Apple Aİr Tag, takip cihazı özelliğini UWB teknolojisinin yanı sıra kamera ve pusula özellikleri ile buluyor. UWB teknolojisi sayesinde radyo dalgaları ile tam anlamıyla yer tespiti yapabiliyor.

Apple Air Tag ne kadar?

Apple Air Tag için belirlenen fiyat 29 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Apple Air Tag 23 Nisan tarihinde satışa sunulmaya başlanacak.




Son Güncelleme: 21.04.2021 03:33
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Anahtar Kelimeler:
AppleAirtag
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