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Apple AirTag ne nedir, fiyatı ne kadar kaç tl olacak? AirTag Türkiye satışları başladı mı, özellikleri nedir? Türkiye'de ne zaman satışı başlayacak?

Apple 20 Nisan 2021’de yani bugün düzenlediği etkinlikte yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı. Yeni ürünleri içinde Apple AirTag de bulunuyor. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ise Apple AirTag’in fiyatı oldu. Peki, Apple AirTag ne nedir, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? AirTag Türkiye satışları başladı mı, özellikleri nedir? Türkiye’de ne zaman satışı başlayacak?

20 Nisan 2021 Salı 22:45
Apple AirTag ne nedir, fiyatı ne kadar kaç tl olacak? AirTag Türkiye satışları başladı mı, özellikleri nedir? Türkiye'de ne zaman satışı başlayacak?
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Apple’ın yeni ürünü Apple AirTag’ın ne kadardan satılacağı merak ediliyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple, düzenlediği lansman ile yeni cihazlarının tanıtımını yaptı. Art arda yeni ürün tanıtımının yapıldığı lansmanda, merakla beklenen AirTag de görücüye çıktı. Peki, Apple AirTag ne nedir, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? AirTag Türkiye satışları başladı mı, özellikleri nedir? Türkiye’de ne zaman satışı başlayacak? 

Apple AirTag nedir?

Lansmanda tanıtımı yapılan ve herkes tarafından merakla beklenen diğer ürün Apple AirTags de kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üstünden değerli eşyaları takip etmeyi sağlayan bir cihazdır. Lansmanda tanıtımı yapılan bu ürünün ABD fiyatı 29 dolar olarak belirlendi. Dörtlü paket fiyatı da 99 dolar. Ürünün 30 Nisan tarihinden sonra satışa çıkacağı açıklandı.

Bul uygulaması nedir?

Bul uygulaması, Apple aygıtlarınızı takip etmenizi kolaylaştıran bir uygulamadır. Arkadaşlarınız ya da ailenizin nerede olduğunu görebiliyor, AirTag taktığınız eşyalarınızın yerini kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Bul uygulaması; İPhone, İPad ve Mac’te çalışmaktadır. Kayıp aygıtlarınız offline olduğu zaman daha kullanılabiliyor. Ayrıca gizliliğiniz her adımda özenli bir şekilde koruma altında oluyor.

Apple AirTag kaç TL’den satılacak?

Apple AirTag ürününün tekli paketinin fiyatı 299 TL. Dörtlü paketi ise 999 TL’den satılacak.

Apple AirTag satışlarına başlandı mı?

Ürünün satışına 30 Nisan Cuma günü başlanacak. Bu tarih itibari ile ürünü almak isteyenler sipariş verebilecekler.




Son Güncelleme: 20.04.2021 22:45
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