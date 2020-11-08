İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Apple Airpods tanıtma, sıfırlama ve resetleme işlemleri

Apple, Airpods ile ilgili sorun yaşayanlar resetleme yaparak problemi giderebilirler. Airpods tanıtma, sıfırlama ve resetleme işlemleri için takip etmeniz gereken adımlar.

08 Kasım 2020 Pazar 12:21
Apple Airpods tanıtma, sıfırlama ve resetleme işlemleri
Takip Et:

Apple, geçtiğimiz 10 yıllık süreçte Apple Watch, HomePod ve iPad’a ek olarak kablosuz kulaklıklarla dünya genelinde büyük bir yankı uyandırmayı başardı. Kullanım kolaylıkları, uzun pil ömürleri ve otomatik bağlantı gibi özelliklerle dünya genelinde ilgiyle kullanılan AirPodslar muhteşem kullanıcı deneyimi vadediyor.

Apple AirPods sıfırlama nasıl yapılır?

Apple AirPod ile ilgili sorun yaşadıysanız donanımdan sıfırlamayı başlatmanız sorunu giderecektir. AirPod’un sıfırlanması sadece AirPod’lardan birinin ses vermesi gibi pille ilgili sorunlar veya tutarsız ses dağıtımının çözülebilmesi için yapılmaktadır.

Hızlı sıfırlama nasıl yapılır?

Hızlı sıfırlama için;


Yuvanın üst kısmını kaldırın,

Arkada bulunan düğmeye basılı tutun,

Işığın yanıp sönmesini bekleyin,

Işık kırmızı renkte yanıp söndüğünde düğmeye basmayı bırakın.

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 12:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AppleAirpods
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı
Porsche Panamera genişleyen ürün gamı ile müşterilerine sunuluyor!
Porsche Panamera genişleyen ürün gamı ile müşterilerine sunuluyor!

Popüler Haberler

Apple Airpods tanıtma, sıfırlama ve resetleme işlemleri
PTT 2020 personel alımlarına başvuru nasıl yapılır? PTT işçi alım şartları
EYT çıkarsa kimler emekli olacak? 2020
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Yemin dizisi Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sgk cenaze masrafları nasıl alınır? 2020 sgk cenaze parası ne kadar?
Kadın sigortalılar doğum borçlanması ile birlikte 6 sene erken emekli olabiliyor!
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 8 Kasım 2020 Pazar tarihli önemli gelişme
PTT 2020 Kasım Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
Halka Kaan Cihangir Ölüyor Mu? Halka Sezon Finalinde Neler Oldu?
Kanalların yayın akışları 2 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Günlük burç yorumları 1 Ekim 2020 Perşembe - Burcunuz bugün size neler söylüyor?
Salavat nedir? Salavat'ın anlamı nedir? Salavat getirme nasıl yapılır? Salavat çekme ve anlamı
WhatsApp durum gizleme nasıl yapılır? Belirli kişilerden durum gizleme
2020 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır? 2020
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2020
2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Felsefe grubu konuları ve soru dağılımları
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.