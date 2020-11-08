Apple Airpods tanıtma, sıfırlama ve resetleme işlemleri

Apple, geçtiğimiz 10 yıllık süreçte Apple Watch, HomePod ve iPad’a ek olarak kablosuz kulaklıklarla dünya genelinde büyük bir yankı uyandırmayı başardı. Kullanım kolaylıkları, uzun pil ömürleri ve otomatik bağlantı gibi özelliklerle dünya genelinde ilgiyle kullanılan AirPodslar muhteşem kullanıcı deneyimi vadediyor.

Apple AirPods sıfırlama nasıl yapılır?

Apple AirPod ile ilgili sorun yaşadıysanız donanımdan sıfırlamayı başlatmanız sorunu giderecektir. AirPod’un sıfırlanması sadece AirPod’lardan birinin ses vermesi gibi pille ilgili sorunlar veya tutarsız ses dağıtımının çözülebilmesi için yapılmaktadır.

Hızlı sıfırlama nasıl yapılır?

Hızlı sıfırlama için;

Yuvanın üst kısmını kaldırın,

Arkada bulunan düğmeye basılı tutun,

Işığın yanıp sönmesini bekleyin,

Işık kırmızı renkte yanıp söndüğünde düğmeye basmayı bırakın.