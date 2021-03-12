Apple Airpods 3 ne zaman çıkacak? Yeni Apple Airpods fiyatı ve özellikleri nedir?

Dünya teknoloji devi Apple pisaya sürdüğü yeni araçlarla rakipleri arasında fark yaratmaya devam ediyor. Dünya teknoloji pazarında adeta çığır açan Apple kablosuz kulaklığı ile pazarda büyük pay sahibi olmuştu.

Apple'in kulaklık markası olan Aİrpords yeni serisi olan Airpords 3 İphone 12 serisinin tanıtım töreninde meraklıların ilgisine ve beğenisine sunulacak.

Apple AirPods 3 ile birlikte Apple'ın Airpods Studio adı altında kafaüstü kablosuz kulaklığını da piyasaya süreceği söylentileri geliyor.

Cihazın nasıl olacağı henüz netleşmezken teknoloji uzmanlarının alıntıladıkları bilgilere göre büyük köklü farklılıkar getirileceği söyleniyor. Tabi ki bu özelliklerle beraber fiyat konusunda da değişiklikler olacak. Fiyatı ise henüz netleşmedi.

Kablosuz kulaklık yeni modelinde sensörlerin yeri değişirken, bazı hayranlar eleştirilse de kuvvet sensörü olmayacak. Kuvvet sensörü yerine dokunmatik sensör getirilecek.

Airpords ile ilgili gelişmeler geldikçe sitemizde bu haberlere yer vermeye devam edeceğiz.