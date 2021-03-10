Apple AirPods 3 nasıl olacak? AirPods 3 tasarımı belli oldu

Apple AirPods 3 tasarımı

Üçüncü nesil AirPods 3 Apple piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu ayın sonunda 23 Mart tarihinde çıkacağı düşünülmektedir. Kulaklık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Kulaklık tasarımı AirPods Pro benzerliği görülmektedir. Tedarikçilerin sunduğu AirPods 3 render görüntüleri ortaya çıktı. Herkesin satın alması piyasaya sürülecek son sürüm olacağı düşünülmektedir.

Aktif gürültü engelleme (ANC) desteği ile gelme olasılığı da görülmektedir. Bunda ‘Pro’ etkisi yüksek fiyatlandırma olacağı beklenilmektedir. Bununla birlikte ikinci nesi AirPods Pro’yu da piyasaya sürülmesi beklenilmektedir.

