İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

Apple AirPods 3 nasıl olacak? AirPods 3 tasarımı belli oldu

Apple, AirPods 3 piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kulaklık tasarımı ile AirPods Pro benzerliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Pazarda piyasaya sürülmesi son sürüm olacağı beklenilmektedir.

10 Mart 2021 Çarşamba 22:19
Apple AirPods 3 nasıl olacak? AirPods 3 tasarımı belli oldu
Takip Et:

Apple AirPods 3 tasarımı

Üçüncü nesil AirPods 3 Apple piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu ayın sonunda 23 Mart tarihinde çıkacağı düşünülmektedir. Kulaklık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Kulaklık tasarımı AirPods Pro benzerliği görülmektedir. Tedarikçilerin sunduğu AirPods 3 render görüntüleri ortaya çıktı. Herkesin satın alması piyasaya sürülecek son sürüm olacağı düşünülmektedir. 

Aktif gürültü engelleme (ANC) desteği ile gelme olasılığı da görülmektedir. Bunda ‘Pro’ etkisi yüksek fiyatlandırma olacağı beklenilmektedir. Bununla birlikte ikinci nesi AirPods Pro’yu da piyasaya sürülmesi beklenilmektedir. 



Son Güncelleme: 10.03.2021 22:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AppleAirPods3Tasarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canon EOS M50 Mark II fiyatı ve özellikleri
Canon EOS M50 Mark II fiyatı ve özellikleri
Bim Polosmart parmak izli kilit nasıl, alınır mı? Bim Polosmart parmak izli kilit özellikleri
Bim Polosmart parmak izli kilit nasıl, alınır mı? Bim Polosmart parmak izli kilit özellikleri
Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri
Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri
TikTok'dan para nasıl çekilir? Tiktok banka hesabı ekleme ve para çekme işlemleri
TikTok'dan para nasıl çekilir? Tiktok banka hesabı ekleme ve para çekme işlemleri
Forza Horizon 4 Steam fiyatı ve Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri
Forza Horizon 4 Steam fiyatı ve Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri
Android açılış şifresi kaldırma işlemleri
Android açılış şifresi kaldırma işlemleri

Popüler Haberler

Müge Anlı 10 Mart Çarşamba izle - Mervenur Polat cinayeti son gelişmeleri
Camdaki Kız dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kanal D Burcu Biricik yeni dizisi Camdaki Kız ne zaman başlayacak?
Erotomani nedir? Masumiyet dizisi Erotomani hastalığı nedir? Erotomani tedavisi var mı, nasıl anlaşılır?
Survivor 2021 45. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe
Askerde en rahat görev hangisidir? Askerde hangi işler yapılır?
Fox TV Masumiyet dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Kuruluş Osman 49. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Kuruluş Osman son bölüm ATV canlı izle
Masumiyet 3. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle
Doğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV8 canlı izle
Sadakatsiz 21. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle
2021 Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir?
Azize ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi ve günü belli oldu
Son Yaz dizisi Arda karakteri kimdir? Sarp İkiler'in hayatı ve yer aldığı diziler
İçişleri Bakanı Soylu’dan uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu
Çocuklarda ve bebeklerde normal ateş kaç olmalı? Çocuklarda ateş nasıl düşürülür?
Yeni uzaktan çalışma yönetmeliği maddeleri nelerdir?
Benim Yemeğim volovan nasıl yapılır? Volovan yapılışı ve malzemeleri
10 Mart 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 10 Mart 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Petrol varil fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Brent petrolün varil fiyatı
Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Tevbe-i istiğfar duası nasıl okunur? Tövbe istiğfar ne demektir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.