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Apple ,2023 model iphone'larda kendi 5G modemini kullanabilir

Apple bu zamana kadar iPhone modellerinde Qualcomm ve Intel modemlerinden faydalandı. 2023 yılında bu durumun değişeceği iddia edilmektedir. Apple analisti olan Ming Chi Kuo, Apple'ın en erken 2023 yılında çıkacak iPhone modellerinde kendi ürettiği 5G modemini kullanacağına işaret etti. İşte Apple'ın kendi üreteceği 5G modemi ile ilgili detaylar...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:53
Apple ,2023 model iphone'larda kendi 5G modemini kullanabilir
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Apple ,iPhone modellerinde 5 G desteğini iPhone 12 ile sağlamıştı. Modellerde tamamen Qualcomm’un 5G modemi kullanılmaktadır. Qualcomm’dan, 5G desteği alınmaktadır. Apple analisti olan Ming-Chi Kuo ,bu durumun iPhone 14 ile değişeceğini iddia etti.

Apple  5G Modemini kendi üretecek

Apple analistine göre,Apple şirketinin 2023 yılında kendi tasarladığı 5G modemini kullanacağını düşünmektedir.2023 yılında ise iPhone 14’ün piyayasa giriş yapması beklenmektedir. Apple’ın kendi üreteceği 5G modemi ilk olarak iPhone 14’de kullanılabilir.

Apple’ın kendi üreteceği 5G modeminin eskiye kıyasla daha hızlı olması beklenmektedir. Önceki iPhone’larda kullanılan Qualcomm ve Intel modemlerinden daha yüksek hızlarda olması tahmin edilmektedir.


Son Güncelleme: 10.05.2021 14:53
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Anahtar Kelimeler:
Apple 5G ModemIPhone 14
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