Apple ,2023 model iphone'larda kendi 5G modemini kullanabilir

Apple ,iPhone modellerinde 5 G desteğini iPhone 12 ile sağlamıştı. Modellerde tamamen Qualcomm’un 5G modemi kullanılmaktadır. Qualcomm’dan, 5G desteği alınmaktadır. Apple analisti olan Ming-Chi Kuo ,bu durumun iPhone 14 ile değişeceğini iddia etti.

Apple 5G Modemini kendi üretecek

Apple analistine göre,Apple şirketinin 2023 yılında kendi tasarladığı 5G modemini kullanacağını düşünmektedir.2023 yılında ise iPhone 14’ün piyayasa giriş yapması beklenmektedir. Apple’ın kendi üreteceği 5G modemi ilk olarak iPhone 14’de kullanılabilir.

Apple’ın kendi üreteceği 5G modeminin eskiye kıyasla daha hızlı olması beklenmektedir. Önceki iPhone’larda kullanılan Qualcomm ve Intel modemlerinden daha yüksek hızlarda olması tahmin edilmektedir.