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Apple 1976 model Apple-1 bilgisayarı satışa çıkardı

Dünya devi Apple'ın ilk çıkardığı bilgisayar modeli; Apple-1, yakın bir zaman önce satışa çıkarıldı. Apple'ın şirket ortakları, Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından geliştirilen bilgisayarın fiyatı ise dudak uçuklatıyor. İşte detaylar...

06 Şubat 2021 Cumartesi 18:04
Apple 1976 model Apple-1 bilgisayarı satışa çıkardı
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Dünya teknoloji devlerinden biri olan Apple şirketi, ilk bilgisayarları Apple-I’yı; e-Bay sitesi üzerinden satışa sundu. e-Bay üzerinden satışa sunulma miktarı ise 1.1 milyon sterlin oldu.

Teknoloji devlerinden birisi olan Apple’ın üretmiş olduğu bilgisayarlardan ilk modeli olan “Apple-1”, dünyaca ünlü alışveriş sitesi e-Bay aracılığı ile, ilk bilgisayarın sahibi olan Krishna Blake tarafınca; kullanma kılavuzu, el kitapçıkları ve kaseti toplam 1.1 milyon sterline satılacak. (10 milyon 658 bin)

 

Günümüz ücretiyle bilgisayarın piyasaya çıktığı 1976 senesindeki gerçek ücreti arasında neredeyse 2 bin 250 kat daha fazla. 1976 senesinde çıkan bilgisayarı 1978 senesinde satın alan Blake, “Apple-1” şirket kurucusu ortaklarından olan Steve Jobs ile Steve Wozniak tarafından geliştirilmiştir.

1976 senesinde üretilen bilgisayarın ilk piyasaya sürüldüğü gibi olduğu kayıt edilirken, bu bilgisayardan piyasaya çıkışında yalnızca 200 tane olduğu ve bunun 175’inin satıldığını ve her biri için 666 dolar istendiği ifade edildi.



Son Güncelleme: 06.02.2021 18:04
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