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Aplle yeni M1 işlemcili iMac özellikleri ve fiyatı

Spring Loaded etkinliğinde Apple birçok ürününü tanıttı. Bu etkinlikte iMac 2021 ürününü de tanıttı. Cihaz ilk defa kendi işlemcisiyle karşımıza çıkacak. Cihaz 7 farklı renk seçeneğiyle dikkatleri üstüne çekti. Bu haberimizde Apple'ın yeni işlemcili iMac modelini sizler için derledik. İşte 2021 iMac modeli...

20 Nisan 2021 Salı 21:55
Aplle yeni M1 işlemcili iMac özellikleri ve fiyatı
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iMac yeni modelde eski sürümünde olduğu gibi 10.nesil Intel Comet Lake işlemcilerini yerine Apple kendi tasarladığı M1 işlemciyi kullanacak.

Yeni modelde 4.5K retina ekran bulunacak. Canlı ve parlak bir görüntü veren ekranda 11,3 milyon piksel ve 500 nit parlaklık oranı bulunacak. Kavisli bir ekranı olan yeni modelin daha sessiz çalıştığı söylenmektedir. Ekranın renk sıcaklığını ayarlamak için True Tone olduğu da açıklandı.

Yeni modelde 1080p FaceTime HD kamera bulunacak. Apple’ın en iyi kamera ve ses performansı bu cihazla sağlanacak. Touch ID özelliği ilk kez bu cihazla hayatımıza girecek.

iMac modelinin fiyatı

 başlangıç modeli – 14 Bin 399 TL

Başlangıç modelinden farklo olarak iki adet Thunderbolt/USB 4 bağlantı girişi ,iki adet USB 3 bağlantı noktası Gigabit Ethenet ve Touch ID  özellikli magic Keyboard ile 16 Bin 699 TL’lik fiyatıyla karşımıza çıkacak.

Bu donanıma sahip 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 18 Bin 899 TL’den satışaca çıkacak.

30 Nisan’da satışa çıkması beklenmektedir. Modelin yeşil,saro,turuncu,pembe,mor,mavi ve gümüş seçenekleri bulunmaktadır. Başlangıç modelinde sadece mavi,pembe,yeşil ve gümüş seçeneği bulunmaktadır.




Son Güncelleme: 20.04.2021 21:55
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AppleApple M1 İşlemcili IMac
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