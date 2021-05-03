Apex Legends Mobile oyunu ne zaman çıkacak? Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri

Salgın nedeniyle evlerinde sıkılan ve oyun tutkusu artan vatandaşlarımız Apex Legends oyunu hakkında son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Apex Legends oyununu telefondan oynamak isteyenler oyunun mobile versiyonun kullanıma sunulacağını merak ediyor. Apex Legends mobile ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

Apex Legends, haziran ayı içerisinde Nintendo Switch’e geliyor. Mobil sürüm çalışmalarına devam eden şirket konu ile ilgili bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre mobil sürüm 2021 senesinin ilk çeyreğinde kullanımda olacak. Oyunun mobil sürümünün üç yada dört ay içerisinde kullanıma sunulması artık kesinleşti.

Raporda aynı zamanda Apex Legends'in teknşk geliştirilmelerine de ışık tuttu. Apex Legends'i telefonda oynamak istiyorsanız telefonunuz ilk önce 625 veya daha iyi bir işlemcilli android olmalı. Apple tarafında ise İphone 8 ve üzeri telefonlarda oynanacağı bilgisi verildi.

Apex Legends’ın Tencent tarafından geliştiriliyor olması oyuncular için oldukça iyi bir durumdur. Çünkü Çinli firma, bu tarz oyunlar konusunda gayet başarılı yapımlara sahip.