Anonymous nedir, hangi ülkeler var? Anonymous üyeleri

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Anonymous Türkçe olarak ne anlama geliyor sorusunu gündeme getirdi.

Anonymous nedir?

Birçok siyasi olaya ve devlet teşkilatına ait sitelere saldırılar düzenleyen hacker grubu Anonymous, son paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Anonymous ilk başlarda esnek bir uzlaşma amacına yönelik çalışmalar yapmış, koordineli şekilde ilerleyen genel olarak eğlence amaçlı paylaşımlar yapan çevrimiçi bir siteydi. 2008 yılından sonra birçok siber saldırıda adı geçen Anonymous grubunun adı protestolar, sinema ve telif haklarıyla korunan diğer eserlerin ticaretini yapan şirketlerin korsan yayın karşıtı kampanyalarına verdikleri desteklerle anılıyordu.

İlerleyen yıllarda grubun adı 4chan, ilgili wiki, Encyclopadia Dramatica gibi güçlü çevrimiçi sitelerle anılmaya başladı. Hatta bir dönemin en büyük konusu olan WikiLeaks belgelerinin üç büyük halefinden biri olarak Anonymous grubu gösterilmişti.

Anonymous, geniş isimsiz her türlü insan kavramını temsil eden bir gruptur. Türkçe anlamı ise “anonim ve isimsiz” kelimeleridir.