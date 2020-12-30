İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Anonymous nedir, hangi ülkeler var? Anonymous üyeleri

Anonymous grubu son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Anonymous nedir, hangi ülkelerde var ve Anonymous üyelerini araştırmaya başladı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:23
Anonymous nedir, hangi ülkeler var? Anonymous üyeleri
Takip Et:

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Anonymous Türkçe olarak ne anlama geliyor sorusunu gündeme getirdi.

Anonymous nedir?

Birçok siyasi olaya ve devlet teşkilatına ait sitelere saldırılar düzenleyen hacker grubu Anonymous, son paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Anonymous ilk başlarda esnek bir uzlaşma amacına yönelik çalışmalar yapmış, koordineli şekilde ilerleyen genel olarak eğlence amaçlı paylaşımlar yapan çevrimiçi bir siteydi. 2008 yılından sonra birçok siber saldırıda adı geçen Anonymous grubunun adı protestolar, sinema ve telif haklarıyla korunan diğer eserlerin ticaretini yapan şirketlerin korsan yayın karşıtı kampanyalarına verdikleri desteklerle anılıyordu.

İlerleyen yıllarda grubun adı 4chan, ilgili wiki, Encyclopadia Dramatica gibi güçlü çevrimiçi sitelerle anılmaya başladı. Hatta bir dönemin en büyük konusu olan WikiLeaks belgelerinin üç büyük halefinden biri olarak Anonymous grubu gösterilmişti.

Anonymous, geniş isimsiz her türlü insan kavramını temsil eden bir gruptur. Türkçe anlamı ise “anonim ve isimsiz” kelimeleridir.

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 16:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnonymousHackerGrup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurum isimli Türk hayatta kalma oyunu oyun severlerin beğenisine sunuldu
Erzurum isimli Türk hayatta kalma oyunu oyun severlerin beğenisine sunuldu
Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Resmen açıklandı! WhatsApp, 2021 yılında o telefonlarda çalışmayacak
Resmen açıklandı! WhatsApp, 2021 yılında o telefonlarda çalışmayacak
Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Amazon Türkiye'de satışa sunulan Playstation 5 saniyeler içerisinde tükendi! Playstation 5 tekrar satışa sunulacak!
Amazon Türkiye'de satışa sunulan Playstation 5 saniyeler içerisinde tükendi! Playstation 5 tekrar satışa sunulacak!

Popüler Haberler

Anonymous nedir, hangi ülkeler var? Anonymous üyeleri
Gain TV Mücbir Sebepler Yılbaşı konukları kimler?
Google haritalara yer ve işletme nasıl eklenir? 2020 Google haritalar işyeri ekleme
Televizyon kanallarının 2021 yılbaşı programları ve 31 Aralık yayın akışı
2021 Rezzan Kiraz ve Nuray Sayarı burç yorumları
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı?
Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz'dan sevindiren haber
31 Aralık Perşembe yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? TV yayın akışında neler var?
Apple iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?
2002 doğumluların askerlik muayeneleri ne zaman başlar?
PTT şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Postane işlemleri ne zaman başlıyor? PTT kargo ve şube çalışma saatleri 2020
Sosyal Çalışma Programına başvuru nasıl yapılır? Üniversiteli gençlere yaz tatilinde iş imkanı işkur başvuruları
2020 İşsizlik maaşı ne kadar? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
2020 Netflix paketlere göre abonelik fiyatları
Safer ayı nedir, ne zaman başlıyor? Safer ne demektir? Safer ayının ilk gecesi ne yapılmalıdır?
31 Aralık ve 1 Ocak'ta EBA'da ders var mı?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gain Medya sahibi kimdir? Gözde Akpınar nereli, kaç yaşında?
TRT 2021 yılbaşı programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.