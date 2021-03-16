İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Android’de unuttuğumuz şifreleri nasıl kaldırırız?

Akıllı telefonlarla birlikte birçok kullanıcı şifre uygulamaya başladı. Hayatımızdaki her şey şifrelerle örülü olduğundan sıkça şifre unutabilir hale gelmiş bulunuyoruz. Peki, unuttuğumuz şifreyi nasıl kaldırarak telefona erişilir yapabiliriz? Hepsi ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

16 Mart 2021 Salı 00:17
Android’de unuttuğumuz şifreleri nasıl kaldırırız?
Takip Et:

Gelen içeriklerimizi ya da kişisel verilerimizi herhangi birinin görmemesi veya telefonumu kaybettiğimiz taktirde kolayca ulaşmaması için şifre koyma yolunu tercih ediyoruz. Ya da evde telefonu karıştırmayı seven bir çocuğunuz varsa, kurcalamaması ve yanlış bir işlem yapmaması amacıyla şifreli bir şekilde kullanmayı tercih ediyoruz. 

Kullandığımız her araç teknolojiyle birlikte şifreleme haline dönüyor. Banka ve kredi kartları, kapı kodları, bavul ve çanta şifreleri, elektronik aletlerin şifreleri derken hepsine birbirinden farklı şifreler koyuyoruz ve haliyle unutabilme durumu olabiliyor. 

Unutulan şifreyi nasıl kaldırabiliriz?

Cihazınızı kapatarak bu işleme başlayabiliriz. Ardından sırasıyla; recovery mode ekranına girişi seçerek, ses tuşları ile factory reset seçeneğine tıklayın, güç tuşu ile onaylayarak bu işlemi yapabilirsiniz.

Bu yazılan sıralamayı uygulayabilmek amacıyla önce donanım tuşlarınızı kullanmanız lazım ve her cihaz farklı olduğundan telefonunuzda şifreyi unutmamak için öncesinde intenette modeline uygun şifre kaldırma yöntemlerinin basamaklarını öğrenerek şifrenizi açabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 00:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AndroidŞifreşifre Kaldırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Assassin’s Creed Valhalla 1.2 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Assassin’s Creed Valhalla 1.2 güncellemesi ile neler değişecek?
Assassin’s Creed Valhalla 1.2 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Assassin’s Creed Valhalla 1.2 güncellemesi ile neler değişecek?
My Neighbor Alice oyunu nasıl oynanır?
My Neighbor Alice oyunu nasıl oynanır?
PUBG: NEW STATE oyunu nasıl bir oyun? PUBG: New State mobil oyunu oynama ve indirme detayları
PUBG: NEW STATE oyunu nasıl bir oyun? PUBG: New State mobil oyunu oynama ve indirme detayları
2021 Volkswagen Golf Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
2021 Volkswagen Golf Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Nokia G10 fiyatı ve özellikleri
Nokia G10 fiyatı ve özellikleri
HTC Wildfire E3 özellikleri ve fiyatı
HTC Wildfire E3 özellikleri ve fiyatı

Popüler Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 15 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Android’de unuttuğumuz şifreleri nasıl kaldırırız?
Altın ne kadar oldu? 16 Mart 2021 Salı Güncel altın fiyatları 16 Mart 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 16 Mart 2021 Salı bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 16 Mart 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Mart 2021 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 16 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 16 Mart 2021 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Mart 2021 Salı
3 Ay ertelemeli anında 45 Bin TL borç kapatma kredisi veren bankalar ve kredi şartları
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2021 Seslendirme çeşitleri
PUBG: NEW STATE oyunu nasıl bir oyun? PUBG: New State mobil oyunu oynama ve indirme detayları
Pubg bedava Uc nasıl alınır? En yeni Pubg bedava uc kodlar neler? Pubg bedava uc kodu veren uygulama ve siteler
13 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve programları
Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm 22 mart 2021 Pazartesi fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm izle 15 Mart Pazartesi yeni bölüm TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı
Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacıları Muhsine ve Şükriye Demirçelik kimdir?
TRT Spor canlı yayın akışı 16 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
16 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.