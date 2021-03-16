Android’de unuttuğumuz şifreleri nasıl kaldırırız?

Gelen içeriklerimizi ya da kişisel verilerimizi herhangi birinin görmemesi veya telefonumu kaybettiğimiz taktirde kolayca ulaşmaması için şifre koyma yolunu tercih ediyoruz. Ya da evde telefonu karıştırmayı seven bir çocuğunuz varsa, kurcalamaması ve yanlış bir işlem yapmaması amacıyla şifreli bir şekilde kullanmayı tercih ediyoruz.

Unutulan şifreyi nasıl kaldırabiliriz?

Kullandığımız her araç teknolojiyle birlikte şifreleme haline dönüyor. Banka ve kredi kartları, kapı kodları, bavul ve çanta şifreleri, elektronik aletlerin şifreleri derken hepsine birbirinden farklı şifreler koyuyoruz ve haliyle unutabilme durumu olabiliyor.

Cihazınızı kapatarak bu işleme başlayabiliriz. Ardından sırasıyla; recovery mode ekranına girişi seçerek, ses tuşları ile factory reset seçeneğine tıklayın, güç tuşu ile onaylayarak bu işlemi yapabilirsiniz.

Bu yazılan sıralamayı uygulayabilmek amacıyla önce donanım tuşlarınızı kullanmanız lazım ve her cihaz farklı olduğundan telefonunuzda şifreyi unutmamak için öncesinde intenette modeline uygun şifre kaldırma yöntemlerinin basamaklarını öğrenerek şifrenizi açabilirsiniz.