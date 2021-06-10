Android yeni sürüme nasıl güncellenir?

Her telefonun belirli bir işletim sistemi vardır. Telefonların birçoğunda Android işletim sistemi yer almaktadır. Android işletim sistemine sahip olan telefonların belirli zamanlarda güncellenmesi gerekmektedir. Android sürümü güncel tutmanız gerekmektedir.

Android sürümü

Android sürümünün kullanımı basit ve kullanışlıdır. Cep telefonu ve tabletler için geliştirilmiştir. Android sürümünün uygulama uzantısı olara ‘’.apk’’ kullanılmaktadır. Android güncellemesini yapmazsanız telefonunuz bir süre sonra hata vermeye başlayacak. Uygulamaların birçoğu kullanılmaz hale gelecek. Android sürümünü güncel tutarak bu tür sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

Android sürümü güncelleme

Android sürümünün ilk olarak güncel olup olmadığına bakmalısınız. Android sürümünün güncelliğine bakmak için ;

Ayarlara giriniz. Daha sonra ayarladan sistem menüsüne girmeniz gerekmektedir. Sistem menüsünden Sistem güncellemesi seçeneği bulunuz. Açılan sayfada sürümün güncel olup olmadığını anlayabilirsiniz. Sürüm eğer güncelse güncelleme yapmayacaktır. Eğer sürüm güncel değilse Sistem menüsü içerisinden gelişmiş seçeneğine girerek sistem güncellemesi yazan seçeneğe girmeniz gerekmektedir. ekrandaki adımlar takip edilerek sistem güncellenebilir.

Android sürümlerinden hangisine sahip olduğunuzu öğrenmek için Sistem seçeneğinden tekrar gelişmiş ve sistem güncellemesi seçeneklerine girmeniz gerekmektedir. Girilen menüde Android sürümü gözükecektir.

Google Play sistem güncelleme ve android sürüm güvenlik güncellemesi

İlk olarak ayarlar bölümüne giriniz. Ayarlardan güvenlik seçeneğine girmeniz gerekmektedir. Güvenlik güncellemelerini kontrol etmek için menüde yer alan “Güvenlik Güncellemesi” yazan seçeneğe tıklamak gerekmektedir. Buradan sistemin güncel olup olmadığını görüntülemek ve güncel değilse adımları takip ederek güncelleme yapmak mümkündür. Google Play sistem güncellemelerini kontrol etmek için menüde yer alan “Google Play Sistem Güncellemesi” yazan seçeneğe tıklamak gerekmektedir. Buradan sistemin güncel olup olmadığını görüntülemek ve güncel değilse adımları takip ederek güncelleme yapmak mümkündür.

Bu işlemleri gerçekleştirerek telefonuzun sürümünü güncel tutabilirsiniz.