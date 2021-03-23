Android WebView hatası nasıl düzeltilir?

Android akıllı telefonların kullanıcıları, uygulamaların aniden çökmesinden şikayet etmektedir. Bazı durumlarda uygulamaların hiç açılmadığı da görülmektedir. Açıldıktan sonra da kapandığı gözlenmektedir. Samsung markalı telefonlarda daha sık olan bu hata için Google tarafından bir açıklama geldi . bu açıklamada;

Bazı uygulamaların, Andriod WebView yüzünden çökmeye başladığını ve bu sorunu çözmek için uğraştıklarını dile getirdi.

normalde uygulama arayüzünden intenet sitesine kolayca bağlanması sağlayan bir sistem olduğu bilinmektedir. Yani diğer uygulamaların intenet aracılığıyla web tarayıcısında veya uygulama ekranı içerisinde içeriklerin görünmesi sağlamaktadır.

Çökme sorunu nasıl düzeltilir?

Bu sorunları ortadan kaldırmak için 2 yol var. Problem yaşadığınız uygulamayı silip tekrar yüklediğinizde sorun ortadan kalkıyor. Diğer yolda ise ayarlardan uygulamalar bölümüne girerek Android System WebView bölümünü bulup devre dışı bırakmanız gerekmektedir. Bu arayüz telefondan telefona değişebilmektedir.