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Android WebView hatası nasıl düzeltilir?

Son günlerde Samsung telefon kullanıcıları ,uygulamaların açılmaması veya çökmesinden şikayetçi. Konuya dair bir açıklama Google tarafından geldi. Bu haberimizde bu sorunu nasıl ortadan kaldıracağınızdan bahsettik. İşte detaylar...

23 Mart 2021 Salı 14:47
Android WebView hatası nasıl düzeltilir?
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Android akıllı telefonların kullanıcıları, uygulamaların aniden çökmesinden şikayet etmektedir. Bazı durumlarda uygulamaların hiç açılmadığı da görülmektedir. Açıldıktan sonra da kapandığı gözlenmektedir. Samsung markalı telefonlarda daha sık olan bu hata için Google tarafından bir açıklama geldi . bu açıklamada;

 Bazı uygulamaların, Andriod WebView yüzünden çökmeye başladığını ve bu sorunu çözmek için uğraştıklarını dile getirdi.

Android Webview normalde uygulama arayüzünden intenet sitesine kolayca bağlanması sağlayan bir sistem olduğu bilinmektedir. Yani diğer uygulamaların intenet aracılığıyla web tarayıcısında veya uygulama ekranı içerisinde içeriklerin görünmesi sağlamaktadır.

Çökme sorunu nasıl düzeltilir?

Bu sorunları ortadan kaldırmak için 2 yol var. Problem yaşadığınız uygulamayı silip tekrar yüklediğinizde sorun ortadan kalkıyor. Diğer yolda  ise ayarlardan uygulamalar bölümüne girerek Android System WebView bölümünü bulup devre dışı bırakmanız gerekmektedir. Bu arayüz telefondan telefona değişebilmektedir.



Son Güncelleme: 23.03.2021 14:47
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Anahtar Kelimeler:
Android WebViewAndroid Telefonda Uygulamalar çöküyor
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