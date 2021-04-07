Android ve iOS telefonlarda yeterli alan yok sorunu için hafıza arttırma ve yer açma yöntemleri

2021'de telefonlarda yer açmak için hile ve hafızayı artırmak gibi taktikler var. Özellikle Android ve iOS telefonlarda karşılaştığımız cihazda yeterli alan olmaması sorunu için bu makale hafızayı güçlendiren uygulama ve yöntemler ile çözüm odaklı bilgiler içerecektir. Cihazınızda yeterli alan olmadığı için yeni bir uygulama kurmakta sorun yaşıyorsanız; Bu sorunla karşılaştığınızda birden çok işlem uygulayabilirsiniz. Uygun yöntemleri izleyerek, herhangi bir uygulamayı kaldırmadan cihazınızda yer açabilirsiniz.

Cihazda yeterli alan yok sorunu nasıl çözülür?

Android ve iOS akıllı telefonlarda yer kalmaması sorunu birçok kullanıcı için büyük bir sorun haline gelebilir. Bu durum bir veya daha fazla nedenden dolayı olabilir. Bazı telefonlarda boş alan olmasına rağmen bu hata da vardır. Bu konuda sorun yaşarken ne yapacağınızı ve nasıl yer açacağınızı bilmiyorsanız, önbelleği kaldırmak ve hatta bir SD kart kullanmak gibi belirli yöntem ve uygulamalarla dakikalar içinde telefonunuzda yer açabilirsiniz.

Telefonda yer açma yöntemleri ve yolları

Telefonda yer açmak için yeterli alan olmadığında; Öncelikle telefonunuzu yeniden başlatın, kullanmadığınız uygulamaları ve dosyaları silebilirsiniz. Ayrıca SD kartlar gibi farklı depolama alanlarının kullanılması önerilir. Telefonu tekrar açıp kapatmak, RAM aşırı yükünü sıfırlayacaktır.

RAM aşırı yükü azaldığında, telefon çok daha hızlı çalışacak ve yetersiz alan uyarısı kaybolacaktır. Her durumda, yalnızca bir gün kullanılmak üzere telefonda kalan uygulamalar gereksiz yer kaplar. Telefonun ayarlar menüsünde saklama dizinine girdikten sonra, kullanmadığınız uygulamalar bölümünde temiz butonuna basarak uzun süredir kullanmadığınız uygulamaların listesini bulabilirsiniz.

SD kart kullanın

Medya dosyaları, Android telefonlarda en çok yer kaplayan dosya türleridir. Yüksek kaliteli videolar ve fotoğraf çekimleri nedeniyle medya dosyaları telefonunuzda çok yer kaplar. Tabii ki, bu medya dosyalarını kaybetmek istemeyebilirsiniz. Bu konuda karşılaştığımız sorunu çözmek için bir SD kart kullanın.

Harici hafıza alanlarına ait olan bu hafıza kartları genellikle hayat kurtarır. Bu konuda akılda tutulması gereken çok önemli bir durum var. Kullanılan hafıza kartının büyük kapasitesi yeterli olmayabilir. Ancak SD kartın okuma ve yazma hızı da önemli. Bu nedenle, depolama alanıyla birlikte yeterli okuma ve yazma hızlarına sahip bir SD kart kullanmalısınız.

Bulut teknolojisini tercih edin

Telefon belleğini boşaltmanın bir başka yolu da bulut teknolojisidir. Telefon ve mobil intenet kullanımının tüm yaş gruplarında yaygın olduğu düşünüldüğünde, herkesin kullandığı telefon operatörünün tarifelerinde belirtilen intenet paketleri bulunmaktadır. Bu nedenle, telefon belleğini boşaltmak için bulut teknolojisinden yararlanabilirsiniz.

Uygulamaları mağazadan indirebilir ve dosyalarınızı oraya yükleyebilirsiniz. Genellikle Android cihazlarda; İOS cihazlarda Drive, iCloud gibi hizmetler var. Ayrıca bulut depolama teknolojisi ve kullanabileceğiniz uygulamalar aşağıdaki gibidir;

Google Drive

OneDrive

Dropbox

Yandex Disk

LifeBox

Türk Telekom Bulut

Vodafone Güvenli Depo

Kablosuz Hard Diskler

Kablosuz sabit sürücüler, telefon belleğinde yer açma yöntemlerinden biri; Bu konunun önemli bir avantajı var. Wi-Fi kablosuz sabit sürücü veya sabit sürücü olarak da bilinen bu yeni teknoloji, bir Wi-Fi etkin noktası görevi görerek kendi özel kablosuz ağını oluşturur. Daha sonra cihazınızdan bu ağa erişerek bu yeni sabit disk teknolojisindeki dosyalara göz atabilir ve gerekirse cihazınıza aktarabilirsiniz.

Dijital hizmetlere abone olabilirsiniz

Cihazınızda müzik, dizi ve film dosyaları gibi içerikler varsa, durumunuza bağlı olarak dijital hizmetlere abone olabilirsiniz. Çok sayıda yerli ve yabancı dizi, bu içeriği film platformuna indirmeden cihazınızda izlemenize olanak tanır. Böylece cihazınızda önemli alan boşaltabilirsiniz. Aynı zamanda dinleme platformları da aynı anlamda çalışır.

Ön bellekleri silin

Depolama yöneticisi kullanın

Android işletim sistemine sahip cihazlarda sıklıkla görülen bu durum nedeniyle cihazda yer açmak için önbellekleri silin. Çok sık kullanılan uygulamalar, özellikle sık kullanılan sosyal medya platformları da büyük miktarlarda ek alan kaplayabilir. Bu durum hem cihazın performansını yavaşlatır hem de cihazın yetersiz hafızasına neden olur. Bu nedenle cihazınıza kurmuş olduğunuz uygulamaların ön montajını belirli zamanlarda temizleyememenizde fayda olacaktır.

Android cihazlarınızda yeterince yer açmak için Google Files uygulamasıyla bir depolama yöneticisi kullanın. Böylelikle telefonunuzdaki gereksiz dosyalar silinecek ve hafıza sorunu ortadan kalkacaktır. İOS işletim sistemi ile depolama alanınızı en üst düzeye çıkarmak için atmanız gereken adımlar vardır. Bunun için ise;

Ayarlar

Genel

Aygıt – Saklama Alanı adımlarını izleyin.

Bazı öneriler olacak. Bu önerilerden uygun olanı kontrol edip uygulayabilir ve cihazınızda yer açabilirsiniz.

Ayrıca hangi işletim sistemini kullanırsanız kullanın, cihazınızdaki mevcut alanın daha verimli kullanılması sayesinde cihazlarımızdaki uygulama mağazalarında hafıza yöneticisi görevi gören uygulamalardan birini kullanabilirsiniz.

Kullanılmayan verileri silin

Çoğu durumda, Android işletim sistemi cihazları, alan yetersizliği nedeniyle cihazda donma ve kilitlenme gibi sorunlar yaşayabilir. Bu nedenle gereksiz dosyaların ve kullanılmayan verilerin silinmesi cihazın hafızasını artıracak ve performansını artıracaktır.

Cihazların kapasitesi sınırlıdır. Kendi uygulamanız ve multimedya dışında çok sayıda gereksiz dosya olması nedeniyle kullanılmayan verileri telefonunuzdan silin. Dosyaları periyodik olarak silmek çok kullanışlı bir seçenek olacaktır.

Gereksiz verileri kaldırmak için cihazınızda Google Files uygulamasını açın.

Değilse, cihazınıza kurun.

Ardından sol alt köşedeki temiz düğmesine basın.

Önemsiz dosyalar sekmesini onayladıktan sonra, Önemsiz dosyaları göster düğmesini tıklayın.

Oradan silmek istediğiniz tüm dosyaları ve uygulamaları seçebilirsiniz.

Gereksiz verileri seçtikten sonra, temizle düğmesine tıklayarak görüntülenen ekranı onaylayın.

Bu işlemi periyodik olarak tekrarlayın ve kullanılmayan verileri silerek yer açın.

Verileri buluta aktarın

Ücretsiz bulut depolama sistemlerinin yanı sıra ücretli bulut depolama sistemleri de vardır. Kişiye göre kapasitesi tercih edilmektedir. Sunulan ücretsiz alanlar yetersizse, ücretli bulut depolama sistemlerini tercih ederek daha geniş alanlara sahip olabilirsiniz. Bu sistemler; Bu, tam belleğe sahip bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve kameralar gibi cihazların belleğini boşaltacaktır.

Klon dosyaları temizleyin

Aynı dosyalar cihazlarınızda farklı olabilir. Buna klon dosyası denir. Bu dosyaları kendiniz tespit edebilir veya sağlayan uygulamaları kullanabilirsiniz. Cihazınızda yeterli alan olmadığı uyarısını aldığınızda, yöntemlerden birini seçin ve klonlanan dosyaları temizleyin.

Telefonda yer açma uygulamaları nedir?

Teknoloji ve akıllı telefonlar gelişirken kesinlikle bir hafıza sorunu var. Bu, özellikle 16 GB veya 32 GB belleğe sahip telefonlarda daha yaygındır. En basit şekilde önek vermek gerekirse; Kamera teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak fotoğrafların ve videoların boyutunun artması, telefonun hafıza alanlarında hafıza alanının hızla dolmasına neden oluyor.

Cihazda yeterli alan olmadığı gibi bir sorun yaşadığımı ancak yer açma konusunda yeterli bilgim olmadığını söylerseniz, telefonumda yer açmak için uygulamaların neler olduğunu sorarsınız. Sizin için çalışacak birçok programdan bazılarını aşağıda listeledik.