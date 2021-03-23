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Android uygulamaları neden kapanıyor? Google Android uygulama sorunu neden kaynaklı?

Google Android uygulaması nedeniyle android çöküyor. Bunun nedenlerini ve çözümlerini sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

23 Mart 2021 Salı 22:18
Android uygulamaları neden kapanıyor? Google Android uygulama sorunu neden kaynaklı?
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Google WebVier nedeniyle Android uygulamaları çöküyor

Google Web Görünümü bileşeni, Android uygulamalarında Chrome'a benzer bir tarayıcı ara yüzü çalıştırabilir. Ayrıca, web sitesi sahiplerinin uyumlu Android uygulamaları hazırlamasına ve yayınlamasına da yardımcı olabilir.

Google Web Görünümü bileşeni yakın zamanda güncellendi. O günden beri, ilgili uygulamalarda sorun yaşayan kullanıcıların raporları var. Marka veya modelden bağımsız olarak, WebView bileşenlerine sahip uygulamalar çökecektir.

Reddi başta olmak üzere birçok platformda şikâyet konusu olan bu konuya Google da müdahale etti. Şirket, bu sorunu kısa sürede çözmek için bir güncelleme yayınlayacağını duyurdu.

Samsung Galaxy telefon

Ayarlar-uygulamalar menüsünden sonra Android System WebView seçilerek sağ üstte bulunan üç noktaya güncelleme kaldır seçilmesi gerekmektedir. 

Xiaomi telefon

Ayarlar-uygulamalar menüsünde sağ üst köşede nokta menüde tüm uygulamaları göster denilmektedir. Güncelleme kaldır tuşuna basılmalıdır. 



Son Güncelleme: 23.03.2021 22:18
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TelefonGoogleAndroid
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