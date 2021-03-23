Android uygulamaları neden kapanıyor? Google Android uygulama sorunu neden kaynaklı?

Google WebVier nedeniyle Android uygulamaları çöküyor
Google Web Görünümü bileşeni, Android uygulamalarında Chrome'a benzer bir tarayıcı ara yüzü çalıştırabilir. Ayrıca, web sitesi sahiplerinin uyumlu Android uygulamaları hazırlamasına ve yayınlamasına da yardımcı olabilir.
Reddi başta olmak üzere birçok platformda şikâyet konusu olan bu konuya Google da müdahale etti. Şirket, bu sorunu kısa sürede çözmek için bir güncelleme yayınlayacağını duyurdu.
Samsung Galaxy telefon
Ayarlar-uygulamalar menüsünden sonra Android System WebView seçilerek sağ üstte bulunan üç noktaya güncelleme kaldır seçilmesi gerekmektedir.
Xiaomi telefon
Ayarlar-uygulamalar menüsünde sağ üst köşede nokta menüde tüm uygulamaları göster denilmektedir. Güncelleme kaldır tuşuna basılmalıdır.
Son Güncelleme: 23.03.2021 22:18