İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 11.08.2020’li haberimizi okuyarak Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Ağustos 2020 Salı 09:35
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
Takip Et:

Android işletim sistemine sahip cihaz kullanıcıları telefonlarına root atmak isteyebilmektedir. Cihaza root atmak isteyen kişiler nasıl root atılacağını araştırmaya başladılar. Android işletim sistemli cihazlara root atılması halinde sistem dosyalarının eklenmesi veya bazı değişikliklerin yapılması gibi uygulamalara erişim sağlanabilmektedir.

Android telefonu rootlamak nedir?

Android telefonu rootlayarak cihazda yüklü uygulamaların, yapılandırmaların ve kullanıcıların erişim sağlayamadığı ayrıcalıkların çalıştırılması sağlanabilir.

Root süreciyle sistem dosyaları değiştirilip silinmesiyle önceden yüklenen dosyalar kaldırılabilir veya tehlikeli işlemler önlenebilir. Root öncesinde kullanıcı onayı istenir ve akabinde süper kullanıcı uygulamasıyla cihazdaki mevcut işletim sistemi kaldırılır veya değiştirilebilir.

Android telefona nasıl root atılır?

Android telefona root atabilmek için;

Ayarlar menüsüne girin,

‘’Cihaz Hakkında’’ sekmesine dokunun,

Bölümde bulunan yapım numarasına tıklayın,


Cihaz geliştirme için birkaç defa tıklanması gerektiği uyarısını dikkate alın,

Geliştirici seçeneklerini aktifleştirdikten sonra ‘’Geliştirici Seçenekleri’’ menüsüne girin,

Menüden USB hata ayıklama moduyla root işlemini tamamlayın.

Android telefon root başlama işlemi nasıl yapılır?

USB ayıklama modunu aktifleştirdikten sonra Android cihazda Root işlemi başlar. Bunun için bilgisayarda ücretsiz indirebileceğiniz Root uygulamalarından Kingo Android Root indirilerek rootlama başlayabilir. Android cihazlarda root işlemini başlatabilmek için uygulama kullanmanız gerekiyor. Root başladıktan sonra sorun oluşması halinde cihazınızdaki bilgileri ikinci cihaza senkronize ederek koruma sağlanabilir. Bu nedenle cihazınızı Rootlamadan önce mutlaka Kingo Android Root uygulamasını indirin.

Kingo Android Root nedir?

Kingo Android Root, Android işletim sistemli cihazı geliştirip kişiselleştirebilmek gibi işlemlere izin verir. USB bağlantısıyla cihazınızda kullanabileceğiniz uygulamayla root işlemi sonrasında bilgisayarla bağlantı kesilir ve otomatik olarak kapanır.

Cihazın kişiselleştirilmesini kolaylaştırabilmek için en önemli işlemlerden birisi Root’tur. Cep telefonunu rootlayan bir kullanıcı cihazında bulunan ve daha önce kullanma hakkı olmayan özellikleri de kullanmaya başlayabilir. Cihaz performansı öncesine göre gelişen Root sürecinde istenmeyen uygulamaların kullanımı durdurulabilir.

Android cihaza Root işleminin faydaları nelerdir?

Android akıllı telefonunuza root atma işleminin bazı faydaları bulunmaktadır. Rootlu aygılarda telefon ve tablet görünümü kontrol edilebilir. Süper Kullanıcı ile aygıt sistem dosyalarına erişim sağlanabildiğinden kodlama uzmanlığı seviyesi özelleştirilebiliyor. Pil simgesi rengi, çizim animasyonu ve daha pek çok görselin değiştirilmesini sağlayan temalar mümkün hale gelir. Çekirdak kontrolü sağlanarak CPU hız aşımına izin verilebilir.

Uygulama yedeklemeleri, yüklenmesi veya toplu düzenlemesi gibi cihazınızda kurulu Bloatware’in kaldırılması da tam uygulama kontrolü vermektedir. Cihazınızı şekillendirecek ROM’lar kullanılabilir, cihazın performans,  ses ayarı ve hafıza gibi kontrol edilemeyen ayarlara erişim sağlanabilir.



Son Güncelleme: 11.08.2020 09:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarj konusunda en iyi 10 telefon hangileridir?
Şarj konusunda en iyi 10 telefon hangileridir?
Instagram’da gönderi keşfet’e nasıl düşülür? Keşfete düşme yöntemleri
Instagram’da gönderi keşfet’e nasıl düşülür? Keşfete düşme yöntemleri
TBMM'de kabul edilen sosyal medya üzerindeki yeni düzenlemeler nelerdir?
TBMM'de kabul edilen sosyal medya üzerindeki yeni düzenlemeler nelerdir?
Bunaltıcı havalarda en iyi sessiz çalışan vantilatör modelleri 2020
Bunaltıcı havalarda en iyi sessiz çalışan vantilatör modelleri 2020
WhatsApp artık 2 telefondan kullanılabilecek!
WhatsApp artık 2 telefondan kullanılabilecek!
Türk Telekom bayram öncesi bedava internet kampanyası!
Türk Telekom bayram öncesi bedava internet kampanyası!

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Ağustos 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması başvurusu nasıl yapılır? Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve formu
Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar hakkında bilgiler
Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Odeabank’tan sıfır araç için avantajlı taşıt kredisi kapmanyası
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Yeni iş yeri kuracak girişimcilere faizsiz 6 ay geri ödemesiz Halkbank kredi kampanyası
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
2020 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Kira Yardımı için hemen başvurun 960 TL kira yardımınızı alın
SGK e–borcu yoktur belgesi nasıl, nereden alınır? Belge için neler istenir?
2020 yılı engelli ve evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2020 evde bakım maaşı aylık ödemeleri belli oldu!
Günlük burç yorumları - 20 Ekim 2019 Pazar - Burcunuz günlük hayatınız için neler söylüyor?
Rüyada telefonla konuşmak ne demektir? Rüyada telefonla konuşmanın tabiri ve anlamı
2020 BİLSEM Öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayınlandı
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazanma şartları
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! 10 Ağustos 2020 Pazartesi
İşsizlik maaşı yattı mı? Ağustos 2020 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?
Star Tv'de yeni başlayacak dizi ve programlar
Banka kredi kartı limiti nasıl belirlenir? Bireysel kredi kartı limit yükseltme nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.