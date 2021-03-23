Android telefonlardaki uygulamalar neden kapanıyor? Webview nasıl kaldırılır? Android telefonlarda sorun mu var?

Son günlerde sıkça konuşulmaya başlanan Android telefonlarda çeşitli uygulamaların ara ara çökmesine sebep olan bir hata ile Android kullanıcıları karşı karşıya kalıyor. Bu sorun henüz yeni çıkan Samsung'un Galaxy S21 gibi üst düzey telefon modellerini etkilediği öğrenildi. Bunun yanında bazı Xiaomi marka cihazlarda, HTC marka cihazlarda ve birkaç farklı markanın daha telefonunu kullanan tüketicilerin de durumdan şikayetçi oldu. Problemin sebebiyse Android Sistem WebView uygulaması olduğu belirlendi. WebView, Android işletim sisteminde ön yüklü olan ve uygulama içi web tarayıcılarının kullanılmasını sağlayan bir sistem dosyasıdır.

Google’dan açıklama geldi

Bir üst düzey Google yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, "Uygulamaların çökmesine sebep olan problemin farkındayız. WebView ile ilgili düzeltme çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Diğer bir yandan Samsung Galaxy akıllı cihazlarda ya da başka bir Android cihazda bu sorunla karşılaşıyorsanız, Android WebView güncellemesinin kaldırılması öneriliyor. Play Store'da WebView uygulamasını aratarak kaldır seçeneğine tıklayın.

Uygulamanın güncellemesini kaldırmak için neredeyse tüm Android cihazlarda geçerli olacak diğer bir yol ise şöyle;

-Ayarlar > Uygulamalar > Android Sistem WebView'a tıklayın.

-Üst taraftaki üç noktaya dokunun.

-‘Güncellemeleri Kaldır’ seçeneğine tıklayın.

-İşlemi onaylayın ve cihazı yeniden başlatın

Yalnızca güncellemelerin kaldırılması yeterli olacaktır. Eğer Android WebView uygulamasını devre dışı bırakırsanız, birçok uygulamada sorunlar çıkabilir.