Android telefonlarda uygulama nasıl gizlenir? Telefonda uygulama gizleme işlemleri

Android telefonlarda uygulama nasıl gizlenir?

Android kullanıcılarının merak ettiği pek çok özellik mevcuttur. İşletim sistemi Android olan cihazlar kullanıcıların kendilerine göre uygulayabileceği pek çok özellik sunmaktadır. Bu özelliklerden bir tanesi de uygulamaları gizleyebilme özelliğidir. Bu özellikten haberi olmayanlar ve haberi olup da nasıl yapılacağını bilmeyenler için haberimizin detaylarında nasıl yapılacağını anlattık. İşte detaylar..

Telefonumuza pek çok uygulama indirmekteyiz. Bu uygulamalardan her zaman lazım olmayanları mevcuttur. Her zaman lazım olmadığı halde silmenin de doğru olmadığı uygulamalar vardır. Bu uygulamaları el altında görmek istemeyenler için Android’in sunduğu bir özellik vardır ki tam sizler için. Uygulama gizleme özelliği. Kullanmak istemediğiniz ve elinizin altında olmasını istemediğiniz veya başkalarının görmesini istemediğiniz uygulamaları devre dışı bırakabilme hakkına sahipsiniz. Bunun için yapmanız gereken şeyler şunlardır:

Telefonunuzun ayarlar bölümüne girin.

Uygulama yöneticisi veya Uygulamalar kısmına tıklayın.

Devre dışı bırakma k istediğiniz uygulamaya basın.

k istediğiniz uygulamaya basın. ‘Devre dışı bırak’ butonuna tıklayın.

Anlık olarak kullanmak istemediğiniz ya da gerek görmediğiniz uygulamaları geçici olmayarak da ortadan kaldırabilirsiniz. Bunu istemiyor, yalnızca gizlemek istiyorsanız devre dışı bırakma seçeneğini kullanabilirsiniz. Bunların dışında elinizdeki uygulamaları tamamen kaldırmak veya devre dışı bırakmak istemiyorsanız bir üçüncü seçeneğiniz mevcuttur. Bunun için üçüncü taraf uygulamalar mevcuttur. Bunun için önerebileceğimiz uygulama adı Nova Launcher’dir.

Uygulamalarınıza yapacaklarınızı seçtikten sonra bunları yapmak için pek çok yol vardır. Android işletim sistemi bu durumlar için en uygun sistemlerden biridir diyebiliriz. Anlattığımız yöntemlerden birini seçerek uygulamalarınızın geleceğine karar verebilirsiniz.