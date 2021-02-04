İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Android telefonlarda uygulama nasıl gizlenir? Telefonda uygulama gizleme işlemleri

Android telefonlarda uygulamalarını gizlemek isteyen vatandaşlar için bu işlemi nasıl yapacaklarını anlattık. Ayrıca haberimizin içeriğinde uygulamaları yalnızca gizlemek değil kaldırmak, devre dışı bırakmak için üçüncü taraf uygulamalarından bahsettik. İyi okumalar.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:07
Android telefonlarda uygulama nasıl gizlenir? Telefonda uygulama gizleme işlemleri
Takip Et:

Android telefonlarda uygulama nasıl gizlenir?

 

Android kullanıcılarının merak ettiği pek çok özellik mevcuttur. İşletim sistemi Android olan cihazlar kullanıcıların kendilerine göre uygulayabileceği pek çok özellik sunmaktadır. Bu özelliklerden bir tanesi de uygulamaları gizleyebilme özelliğidir. Bu özellikten haberi olmayanlar ve haberi olup da nasıl yapılacağını bilmeyenler için haberimizin detaylarında nasıl yapılacağını anlattık. İşte detaylar..

Telefonumuza pek çok uygulama indirmekteyiz. Bu uygulamalardan her zaman lazım olmayanları mevcuttur. Her zaman lazım olmadığı halde silmenin de doğru olmadığı uygulamalar vardır. Bu uygulamaları el altında görmek istemeyenler için Android’in sunduğu bir özellik vardır ki tam sizler için. Uygulama gizleme özelliği. Kullanmak istemediğiniz ve elinizin altında olmasını istemediğiniz veya başkalarının görmesini istemediğiniz uygulamaları devre dışı bırakabilme hakkına sahipsiniz. Bunun için yapmanız gereken şeyler şunlardır:

  • Telefonunuzun ayarlar bölümüne girin.
  • Uygulama yöneticisi veya Uygulamalar kısmına tıklayın.
  • Devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamaya basın.
  • ‘Devre dışı bırak’ butonuna tıklayın.

 

Anlık olarak kullanmak istemediğiniz ya da gerek görmediğiniz uygulamaları geçici olmayarak da ortadan kaldırabilirsiniz. Bunu istemiyor, yalnızca gizlemek istiyorsanız devre dışı bırakma seçeneğini kullanabilirsiniz. Bunların dışında elinizdeki uygulamaları tamamen kaldırmak veya devre dışı bırakmak istemiyorsanız bir üçüncü seçeneğiniz mevcuttur. Bunun için üçüncü taraf uygulamalar mevcuttur. Bunun için önerebileceğimiz uygulama adı Nova Launcher’dir.

Uygulamalarınıza yapacaklarınızı seçtikten sonra bunları yapmak için pek çok yol vardır. Android işletim sistemi bu durumlar için en uygun sistemlerden biridir diyebiliriz. Anlattığımız yöntemlerden birini seçerek uygulamalarınızın geleceğine karar verebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AndroidDevre Dışı BırakmaUygulama Gizleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huawei Mate X2’nin tasarımı internete sızdı!
Huawei Mate X2’nin tasarımı internete sızdı!
İnstagram'da bundan sonra silinen fotoğraflar kurtarılabilecek!
İnstagram'da bundan sonra silinen fotoğraflar kurtarılabilecek!
Huawei'in HarmonyOS'u ve Android 10 neredeyse aynı!
Huawei'in HarmonyOS'u ve Android 10 neredeyse aynı!
Samsung Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı belli oldu!
Samsung Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı belli oldu!
Activision 60bin kişiyi birden banladı
Activision 60bin kişiyi birden banladı
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Popüler Haberler

4 Şubat 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Süper Lig 4 Şubat 2021 Perşembe maç programı
Seksenler dizisi Sibel karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansın Özyosun kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 emekli intibak yasası Meclis’ten geçti mi? Emekli intibak yasası çıkarsa, emekli intibak maaşı ne kadar olacak?
Muvazzaf/ Sözleşmeli subayların başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır?
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sgk borçlanma çeşitleri
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek'in hayatı ve hakkında bilgiler
Şeref Bey oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Ziraat Bankası hesap açmak için gerekli belgeler nelerdir? Ziraat Bankası hesap açma seçenekleri
SGK, KYK, trafik cezaları, banka borçlarına af var mı? Vergi affı yasası hangi borçları kapsayacak?
Bim'de satılan Hometech 10TM 10″ tablet bilgisayar inceleme ve yorumlar
Sevgili Geçmiş dizisi nerede çekiliyor? Sevgili geçmiş dizi seti ve çekim yeri
Mucize Doktor Güneş kimdir? Korhan Herduran hakkında bilgiler
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ihbar whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Doğum parası nedir? Doğum parası nasıl alınır?
Rüyada et görmek ne anlama gelir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2021 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Sözcü Gazetesi whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.