Android telefonlarda silinen fotoğraflar kurtarılır mı, nasıl kurtarılır?

Telefonunuzda bulunan fotoğrafları yanlışlıkla silmiş olabilir ya da telefonda bir arızadan dolayı fotoğraflar silinmiş olabilir. Bu silinen fotoğrafları geri getirebilmenin basit yolları bulunmaktadır.

İlk olarak Play Store’e girip DiskDigger uygulamasını bulup indiriniz.

“START BASİC PHOTO SCAN” butonuna tıklayınız. Dosyalara erişebilmek için sizden izin isteyecektir. İstenilen izinleri verdikten sonra uygulama silinen resimleri geri yüklemeye başlayacaktır.

Bulunan resimler bu şekilde ekranda listelenecektir.

Geri yüklenmesini istediğiniz fotoğrafları teker teker veya toplu olacak şekilde seçebilirsiniz. Tarama sona erdikten sonra hangi fotoğrafları geri yüklemek istiyorsanız o fotoğrafları seçerek “RECOVERY” butonuna tıklayınız.

Uygulama fotoğrafların nereye kaydedeceğinizi sorduktan sonra istediğiniz klasörü seçerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.