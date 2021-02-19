Android telefonlar hangi durumlarda kitlenir? Kilitlenen Android telefonumuzu nasıl açabiliriz?

Telefonlarımıza başka kişiler kurcalamasın ya da çalınma durumlarında içerisindeki bilgilerin başkalarının eline geçmemesi için şifreler koymaktayız. Telefonlara konulan şifreleri her açtığımızda yazmamız gerekmektedir. Koyulan bu şifreler her defasında doğru şekilde yazılmalıdır eğer çok kez yanlış girilirse bu durum telefonumuzun kitlenmesine neden olmaktadır.

Android telefonlar hangi durumlarda kitlenir?

Kitlenen android telefonumu nasıl açabilirim?

Telefonlarımızda bulunan hafızanın dolması telefonun kitlenmesine neden olacaktır. Telefonumuzda çok fazla oyun ve uygulamanın bulunması, kullanılmadığı halde arka planda sürekli açık kalması işlemciyi çalışmaya zorlar bu da telefonumuzun kitlenme sebeplerinden biridir. Telefonumuzun kitlenmesine neden olacak bir diğer sebepte teknik bir sorun oluşmasıdır. Telefonda bulunan uygulamaların güncellenmesi ve güncel olarak kullanılması teknik olarak telefonun kitlenmesini engellemektedir.

Kitlenmiş android telefonları açmak için birçok kullanıcı Wipe işlemini yapmaktadırlar fakat bu işlem sırasında telefondaki bütün bilgiler silindiği için çok tercih edilen bir işlem değildir. Bu yöntemi yaparken telefonun SD kartını çıkarmak gerekir çünkü telefonda bulunan resim, video, müzik ve önemli dosyaları SD karta aktarırsak bu dosyaları korumuş oluruz. SD kartı çıkarmadığımız durumda içinde bulunan tüm bilgiler silinir. Kilitlenen android telefonu açmak için gerekli adımlar: İlk olarak Android telefon kapatılır sonrasında ses açma ve güç tuşlarına aynı anda basılı tutarak telefon açılır. Telefon açıldığı zaman ekrana gelen Android Recovery menüsünden ilerleme için ses açma ve kapatma düğmelerini ve seçeneği seçmek için ise güç düğmesini kullanılır çünkü ekranın dokunmatik özelliği Android Recovery ekranında kullanılamaz. Tuşlar sayesinde Recovery moduna geldikten sonra telefona Wipe yapılır. Wipe yapmak için ekrandaki menüden wipe data reset / facrorty reset yazan seçenek seçilir. Ekrana gelen Yes seçeneği seçilir. Yes seçeneği seçildikten sonra telefon reboot edilmeli ya da kapatılmalıdır. Bu işlemleri tamamladıktan sonra kilitlenme sorunu ortadan kalkmış olacaktır.

