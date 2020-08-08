Android telefona root atma işlemi nasıl yapılır?

Android işletim sistemine sahip cihaz kullanıcıları telefonlarına root atmak isteyebilmektedir. Cihaza root atmak isteyen kişiler nasıl root atılacağını araştırmaya başladılar. Android işletim sistemli cihazlara root atılması halinde sistem dosyalarının eklenmesi veya bazı değişikliklerin yapılması gibi uygulamalara erişim sağlanabilmektedir.

Android telefonu rootlamak nedir?

Android telefonu rootlayarak cihazda yüklü uygulamaların, yapılandırmaların ve kullanıcıların erişim sağlayamadığı ayrıcalıkların çalıştırılması sağlanabilir.

Root süreciyle sistem dosyaları değiştirilip silinmesiyle önceden yüklenen dosyalar kaldırılabilir veya tehlikeli işlemler önlenebilir. Root öncesinde kullanıcı onayı istenir ve akabinde süper kullanıcı uygulamasıyla cihazdaki mevcut işletim sistemi kaldırılır veya değiştirilebilir.

Android telefona nasıl root atılır?

Android telefona root atabilmek için;

Ayarlar menüsüne girin,

‘’Cihaz Hakkında’’ sekmesine dokunun,

Bölümde bulunan yapım numarasına tıklayın,

Cihaz geliştirme için birkaç defa tıklanması gerektiği uyarısını dikkate alın,

Geliştirici seçeneklerini aktifleştirdikten sonra ‘’Geliştirici Seçenekleri’’ menüsüne girin,

Menüden USB hata ayıklama moduyla root işlemini tamamlayın.

Android telefon root başlama işlemi nasıl yapılır?

USB ayıklama modunu aktifleştirdikten sonra Android cihazda Root işlemi başlar. Bunun için bilgisayarda ücretsiz indirebileceğiniz Root uygulamalarından Kingo Android Root indirilerek rootlama başlayabilir. Android cihazlarda root işlemini başlatabilmek için uygulama kullanmanız gerekiyor. Root başladıktan sonra sorun oluşması halinde cihazınızdaki bilgileri ikinci cihaza senkronize ederek koruma sağlanabilir. Bu nedenle cihazınızı Rootlamadan önce mutlaka Kingo Android Root uygulamasını indirin.

Kingo Android Root nedir?

Kingo Android Root, Android işletim sistemli cihazı geliştirip kişiselleştirebilmek gibi işlemlere izin verir. USB bağlantısıyla cihazınızda kullanabileceğiniz uygulamayla root işlemi sonrasında bilgisayarla bağlantı kesilir ve otomatik olarak kapanır.

Cihazın kişiselleştirilmesini kolaylaştırabilmek için en önemli işlemlerden birisi Root’tur. Cep telefonunu rootlayan bir kullanıcı cihazında bulunan ve daha önce kullanma hakkı olmayan özellikleri de kullanmaya başlayabilir. Cihaz performansı öncesine göre gelişen Root sürecinde istenmeyen uygulamaların kullanımı durdurulabilir.

Android cihaza Root işleminin faydaları nelerdir?

Android akıllı telefonunuza root atma işleminin bazı faydaları bulunmaktadır. Rootlu aygılarda telefon ve tablet görünümü kontrol edilebilir. Süper Kullanıcı ile aygıt sistem dosyalarına erişim sağlanabildiğinden kodlama uzmanlığı seviyesi özelleştirilebiliyor. Pil simgesi rengi, çizim animasyonu ve daha pek çok görselin değiştirilmesini sağlayan temalar mümkün hale gelir. Çekirdak kontrolü sağlanarak CPU hız aşımına izin verilebilir.

Uygulama yedeklemeleri, yüklenmesi veya toplu düzenlemesi gibi cihazınızda kurulu Bloatware’in kaldırılması da tam uygulama kontrolü vermektedir. Cihazınızı şekillendirecek ROM’lar kullanılabilir, cihazın performans, ses ayarı ve hafıza gibi kontrol edilemeyen ayarlara erişim sağlanabilir.