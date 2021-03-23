Android System Webview sorunu nedir? Android uygulamaları çöktü mü? Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür?

Dünya genelinde Android telefon kullanıcıları uygulamalarının dün geceden bu yana çökmesinden dolayı sorunun ne olduğunu merakla araştırıyor. Google yaşanan sorunun neden kaynaklandığını tespit etmeye çalıştığını açıklarken, yaşanan çökmenin Android System Webview adlı uygulamadan kaynaklandığı belirlendi. Herkes uygulamalarında yaşadıkları çökmenin yollarını merakla araştırıyor.

Android telefondaki uygulamaların çökme sorunu nasıl çözülür?

Dünya çapında Android telefon kullanan birçok kişi dün geceden beri uygulamaların çökme sorunu yaşıyor. Telefonlar birçok uygulama için 'Sürekli olarak duruyor' hatası veriyor. Bu hata bazı telefonlarda, açık olmayan uygulamalar için bile ekranda beliriyor. Sorunun Daha çok Samsung marka telefonlarda ve son alınan güncelleme sonrasında yaşandığı belirtiliyor.

Yaşanan sorun, Android System Webview uygulamasından kaynaklanmaktadır. Android System Webview uygulaması Android işletim sistemine sahip telefonlarda yüklü olarak gelen ve intenet içeriğinin görünmesini sağlayan bir yazılımdır.

Bu sorunun çözümü içinse Google tarafından yeni bir güncelleme yapılmasıdır. Ancak bu esnada pek çok kullanıcı, Android System Webview uygulamasını telefonlarından silerek sorunu ortadan kaldırmış durumda. Telefonunuzda Ayarlar-Uygulamalar-Android System Webview-Güncellemeleri kaldır işlemini yaparak şu an için uygulama çökmesini engelleyebilirsiniz. Güncellemeleri kaldır seçeneği, bazı telefonlarda ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya basınca çıkmaktadır. Bu yolları izleyerek yapılan işlemlerin ardından telefonun yeniden başlatılması gerekmektedir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, güncellemelerin kaldırıldığı esnada Android System Webview uygulamasının kapatılmasıdır. Android System Webview’ı kapatmak, diğer uygulamalar için problem yaşatmaktadır.

Google yaşanan çökme sorunu için açıklama yaptı!

Google yönetimi yaşanan çökme sorununun kaynağını tesi etmek için çalışmalar başlatıldığını açıkladı. Google sözcüsü, "WebView'ün Android'de bazı uygulamaların çökmesine sebep olmasının farkındayız" ifadelerini kullanırken, yaşanan sorunun büyüklüğünün anlaşılmaya çalışıldığını ve yeni bir yama hazırlanmaya başlandığını belirtti.