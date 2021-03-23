Android Sistem WebView nasıl etkinleştirilir, nasıl devre dışı bırakılır?

Android işletim sistemine sahip telefon ve tablet kullanıcıları bazen uygulamalar listesinde Android Sistem Webview’ı görmektedirler. Bugün gündem konusu olan Android telefonlarda değişik bir hata meydana geldi. Android kullanıcıları uygulamalarının sıklıkla çöktüğünü dile getirirken Google tarafından meydana gelen problemin nedeninin Android System Webview olduğu belirtildi. Herkes Android System WebView’ın ne işe yaradığını ve nasıl etkinleştirildiğini merakla araştırıyor.

23 Mart 2021 tarihinde uygulamaların durdurulması problemiyle karşılaşılmasından dolayı büyük bir çökme yaşandığı tespit edildi. Google bu çökmeye neden olan şeyin Android System Webview olduğunu tespit etti. Bu uygulamayı akıllı cihazlardan kaldırmak için, Ayarlar- Uygulamalar- Android System Webview- Güncellemeleri Sil seçeneğine tıklayarak uygulamayı kaldırabilirsiniz.

WebView for Android, Chrome'un teknolojisinin diğer Android uygulamalarının web içeriğini göstermesini sağlayan temel bir parçasıdır. Bu özellik hemen hemen tüm cihazlara önceden yüklenmiş olarak gelir ve yalnızca gerektiğinden eminseniz güncellenmeli veya kurulmalıdır. Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları, menü farklılıkları olduğunu görebileceklerdir. Lollipop, Jelly Bean, KitKat gibi sürüm farklılıkları denk gelmektedir.

Android System Webview nedir?

Android Sistem Web Görünümü, uygulamalar içindeki bağlantıları (siteleri) ve diğer web içeriğini açmanıza izin veren bir sistem uygulamasıdır. Android System Webview uygulaması akıllı cihazlarda yüklü olarak gelen bir sistem uygulamasıdır. Bu sistem uygulaması içeriğindeki kod parçacıkları sayesinde Android herhangi bir kullanılan uygulamanın içinde yer alan Tarayıcı veya intenete bağlanan herhangi bir alışveriş uygulamasındaki verilerin intenetten alınan verileri web içeriğine aktararak uygulamayı kullanmanızı sağlayan bir Chrome destekli bileşendir.

Android System Webview nden sürekli güncelleme alıyor?

Android System Webview uygulamasının güncelleme alması kullanıcıların her zaman yararına olan bir durumdur. Teknolojinin günden güne çağ atladığı şu günlerde her şirketin kendi açıklarını kapatması için çalışmalar yapması gereklidir. Google bu açıkları kapatmanın yanında kullanılan uygulamayı daha iyi kullanabilmeniz için güncelleme yoluna gidiyor.

Android System Webview etkinleştirmesi nasıl yapılır?

Android 7 Nougat ile başlayarak, artık kullanılmıyor ve varsayılan olarak devre dışı bırakılıyor. Artık aynı görevler Google Chrome mekanizmaları veya uygulamaların yerleşik araçları aracılığıyla gerçekleştiriliyor, yani. açmaya gerek yok.

Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları çeşitli uygulamalarda yaşanan çökmelerden dolayı bu hataya çözüm aramak için uğraş içerisindeler. Yaşanan bu problemin Samsung markasının akıllı cihazı olan Galaxy S21 gibi üst modelleri kullanan kişilerin bu problemi yaşamasının yanında Xiaomi kullanıcıları, ayrıca HTC ve birkaç farklı markanın daha telefonunu kullanan tüketicilerin de şikayetleri var. Yaşanan çökme probleminin kaynağı ise Android System Webview uygulamasıdır. WebView, Android işletim sisteminde ön yüklü olan ve uygulama içi web tarayıcılarının kullanılmasını sağlayan bir sistem dosyasıdır. Google yetkilileri tarafından gelen açıklamada ise “Uygulamaların çökmesine neden olan problemin farkındayız. WebView ile ilgili düzeltme çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde açıklama yapıldı.

Bunların yanı sıra Samsung Galaxy akıllı telefonlarda veya farklı bir Android işletim sistemine sahip telefonlarda bu şekilde sorun yaşanıyorsa Android System Webview güncellemesinin kaldırılması öneriler arasında yer alıyor. Bu uygulamayı Android cihazlardan kaldırmak için; Play Store’da Android System Webview uygulamasını aratın. Android System Webview uygulamasına tıkladıktan sonra uygulamayı kaldırmak mümkün.

Samsung Galaxy akıllı telefonlarda ve diğer telefonlarda nasıl bir yol izlenilmeli?

Ayarlar>Uygulamalar>Android Sistem WebView'a tıklayın.

Açılan sekmede üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayın.

Güncellemeleri kaldır seçeneğine tıklayın.

İşlemi onaylayın ve telefonunuzu yeniden başlatın.

Yukarıdaki işlemler hemen hemen tüm Android işletim sistemine sahip telefonlarda geçerli olacaktır.

Android System Webview uygulaması için güncellemeleri kaldırmak yeterli olacaktır. Ancak Android System Webview uygulaması devre dışı bırakılırsa akıllı telefonda yer alan uygulamaların kullanımında sorunlar yaşanabilir. Bu işlemler işe yaramadığı takdirde Chrome tarayıcısının güncellemesini kaldırmakta bir çözüm yolu olarak kullanılabilir. Ancak bu durum Android 10 sürümünün altında olan cihazlar için geçerlidir.