Android kullanıcılarının dikkatine! Chrome'da yeni özellik

Masaüstünde Chrome kullanan kullanıcılar için "sekme grupları" özelliği getirilmişti. Aynı özellik Android telefonlara da gelecek.

Android versiyonlara gelen ısgara özelliği, ekranda dikey bir şekilde yar alıyor. Kart listesi görünümüne sahip.

Yeni görünümde sayfa adı ve kapat tuşu üst kısımda yer alıyor. Eskiden olduğu gibi sekmeyi kapatmak istediğinizde sekmeyi sağa veya sola kaydırmanız yeterli.

Bu yeni özelliğin Android'e gelmesiyle birlikte kullanıcılar, sekmeler için ayrı bir bölmeye atılmayacak. Ekranda 6 sekmeyi görüntüleyebilecek. Yeni özellikte, "gizli sekme" bölümü diğer sekmelerle birlikte görüntülenmeyecek.

Gruplandırma özelliğini kullanmak için sayfayı diğerinin üstüne süklemeniz gerekiyor.

Uygulama, henüz bütün Android telefonlarda kullanıma sunulmadı. Sunucuların güncelleme yapmasıyla birlikte çok daha fazla kişide bu özellik aktif hale gelecek.

Bu özellik zaten bilgisayarla kullanılıyordu.