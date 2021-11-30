Android kullanıcıları bu uygulamalardan uzak durun!

Güvenlik uzmanlarından Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcılarına önemli bir uyarı geldi. açıklamaya göre, Ağustos ve Kasım aylarında 300 binden fazla Android cihaza 4 farklı trojan virüsü bulaştı. Anatsa, Alien, ERMAC ve Hydra isimli bu virüsler, kullanıcıların bankacılık bilgilerini ve kripto para cüzdanlarını hedef alıyor. Araştırmalar Truva atlarının, uygulamaların içine gizlendiği ve bu uygulamaların Google Play Store’a yüklendiğini gösterdi.

Android kullanıcıları dikkat!

Bahsi geçen trojanlar cihaza yüklendikten sonra bankacılık uygulamalarına saldırı düzenliyor. Bu virüsler kullanıcı şifrelerini ele geçiriyor, basılan tuşları kaydediyor ve SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını çalabiliyor.

Truva atlarının bulunduğu Android uygulamaları şunlar:

-Two Factor Authenticator (com.flowdivison)

-Protection Guard (com.protectionguard.app)

-QR CreatorScanner (com.ready.qrscanner.mix)

-Master Scanner Live (com.multifuction.combine.qr)

-QR Scanner 2021 (com.qr.code.generate)

-QR Scanner (com.qr.barqr.scangen)

-PDF Document Scanner - Scan to PDF (com.xaviermuches.docscannerpro2)

-PDF Document Scanner Free (com.doscanner.mobile)

-CryptoTracker (cryptolistapp.app.com.cryptotracker)

-Gym and Fitness Trainer (com.gym.trainer.jeux)

Araştırmacılar, listede bulunan uygulamalardan biri telefonunda yüklü olan kişilerin uygulamayı hemen silmesi ve anti-virüs programlarıyla tarama yapması gerektiğini belirtti.