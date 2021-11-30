İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...
E-ticaret siteleri, yeni düzenleme için takibe alındı!
Son Dakika
E-ticaret siteleri, yeni düzenleme için...

Android kullanıcıları bu uygulamalardan uzak durun!

Güvenlik araştırmacıları tarafından yapılan açıklamaya göre, Android cihazlara yüklenebilen ve diğer uygulamaların içine gizlenen trojanlerin, kişilerin bankacılık bilgilerini ele geçirebileceği belirtildi.

30 Kasım 2021 Salı 19:03
Android kullanıcıları bu uygulamalardan uzak durun!
Takip Et:

Güvenlik uzmanlarından Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcılarına önemli bir uyarı geldi. açıklamaya göre, Ağustos ve Kasım aylarında 300 binden fazla Android cihaza 4 farklı trojan virüsü bulaştı. Anatsa, Alien, ERMAC ve Hydra isimli bu virüsler, kullanıcıların bankacılık bilgilerini ve kripto para cüzdanlarını hedef alıyor. Araştırmalar Truva atlarının, uygulamaların içine gizlendiği ve bu uygulamaların Google Play Store’a yüklendiğini gösterdi.

Android kullanıcıları dikkat!

Bahsi geçen trojanlar cihaza yüklendikten sonra bankacılık uygulamalarına saldırı düzenliyor. Bu virüsler kullanıcı şifrelerini ele geçiriyor, basılan tuşları kaydediyor ve SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını çalabiliyor.

Truva atlarının bulunduğu Android uygulamaları şunlar:

-Two Factor Authenticator (com.flowdivison)

-Protection Guard (com.protectionguard.app)

-QR CreatorScanner (com.ready.qrscanner.mix)

-Master Scanner Live (com.multifuction.combine.qr)

-QR Scanner 2021 (com.qr.code.generate)

-QR Scanner (com.qr.barqr.scangen)

-PDF Document Scanner - Scan to PDF (com.xaviermuches.docscannerpro2)

-PDF Document Scanner Free (com.doscanner.mobile)

-CryptoTracker (cryptolistapp.app.com.cryptotracker)

-Gym and Fitness Trainer (com.gym.trainer.jeux)

Araştırmacılar, listede bulunan uygulamalardan biri telefonunda yüklü olan kişilerin uygulamayı hemen silmesi ve anti-virüs programlarıyla tarama yapması gerektiğini belirtti.


Son Güncelleme: 30.11.2021 19:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Android TrojanTrojan Virüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 akıllı robot süpürgeler
2021 akıllı robot süpürgeler
YouTube video indirme yolları! Youtube programsız video indir
YouTube video indirme yolları! Youtube programsız video indir
WhatsApp’tan önemli açıklama!
WhatsApp’tan önemli açıklama!
WhatsApp'ta artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak
WhatsApp'ta artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak
Instagram uygulamasında video İndirme nasıl yapılır?
Instagram uygulamasında video İndirme nasıl yapılır?
Whatsapp ses kaydını yazıya çevirebilir miyiz?
Whatsapp ses kaydını yazıya çevirebilir miyiz?

Popüler Haberler

Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Android kullanıcıları bu uygulamalardan uzak durun!
650 TL yatırılacak! Paralar ATM ve PTT'den çekilebilecek
CNC punch makinesi operatörü maaşı ne kadar? Cnc punch makinesi operatörü görevleri
Superstore dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
On Numara 30 Kasım çekilişi saat kaçta ne zaman yapılacak? 30 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları bilet sorgulama
2021 çalışan anneye bakıcı desteği 300 Euro oldu! Çalışan anne bakıcı desteği nedir, nasıl başvurulur?
İSKİ - İZSU - ASKİ 30 Kasım Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi olan ilçe ve mahalleler
Luce filminin konusu nedir?
FAST para transfer sistemi nedir? FAST transfer limitleri ne kadar?
Facebook akıllı gözlük fiyatı ne kadar?
Netflix Kimya filmi konusu nedir? Netflix'in Türk yapımı filmi Kimya izleyenler tarafından beğenildi
SGK tüp bebek şartları ve yaş sınırı 2021
Buhar kazanı operatörü ve kazan ateşçisi maaşları ne kadar?
Kasım 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 30 Kasım 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Rüyada Cumhurbaşkanı görmenin anlamı nedir? Rüyada devlet adamı görmek ne anlama gelir?
Rüyada arı görmek ne anlama gelir ? Rüyada arı sokması neye yorumlanır ?
Rüyada et görmek ,etli yemek görmek ne anlama gelir?
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) nedir? Dask yaptırmak için gerekli bilgiler nelerdir ?
Lightning Network Coin nedir? Lightning Network Coin değerlenir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.