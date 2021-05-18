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Android, iPhone gizli arama nasıl yapılır? Özel numaradan arama nasıl yapılır?

Gizli arama yaparak numarasının gözükmesini istemeyen kişiler, bu aramayı nasıl gerçekleştirebileceklerini merak ediyor. Bunun bir çok yolu bulunsa da , kullanılan telefona göre yöntemler değişmektedir. Android ve ıphone kullanıcıları için özel numaradan arama yapmak çok kolay. Özel numaradan arama nasıl yapılır? sorusunu merak edenler araştırmaya başladı. Peki Android ve Iphone kullanıcıları gizli aramayı nasıl yapabilir? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

18 Mayıs 2021 Salı 14:06
Android, iPhone gizli arama nasıl yapılır? Özel numaradan arama nasıl yapılır?
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Gizli arama nasıl yapılır? Android ve Iphone kullanıcıları özel numaradan aramayı nasıl yapabilir?

İstenilen zamanda gizli numaradan arama yapabilen kişiler, Türkiye’de hizmet veren GSM operatörlerini kullanmaktadırlar. Gizli numaradan aranmak istemeyen kişiler ise bu numaraları engelleyerek buna engel olmaktadırlar. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom hattını kullanan kişiler gizli arama nasıl yapılır? Özel numaradan arama nasıl yapılabilir? Sorularının cevabını araştırıyor. Kullanılan GSM operatörlerinden gizli arama yapmak için #31# yazdıktan sonra istenilen numara da yazılıp arama tuşuna basılmalıdır. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra arama yapılan kişinin ekranında özel numara olarak gözükürsünüz. 

Android gizli araması nasıl yapılır?

Kullanılan telefona özel olarak gizli numara olarak arama gerçekleştirilebilir. Android kullanıcıları bu aramayı yapmak için ilk olarak arama kısmına gitmelidirler. Sonra, arama bölümündeki seçenekler kısmından arama ayarlarına gidilmelidir. Ayarlar kısmından ek ayarlar bölümüne giriş yapılarak, arayan kimliği seçilmelidir. Buradan numarayı gizle seçeneğine basarak, işleminizi tamamlayabilirsiniz. Daha sonra yapacağınız aramalarda numaranız gözükmez.

Iphone gizli arama nasıl yapılır?

Iphone kullanıcıları bu aramayı gerçekleştirmek için öncelikle telefondaki ayarlar bölümünden telefon kısmına girmelidirler. Sonra aramalar bölümünde girerek numaramı göster kısmına gelmeliler. Bu kısım kapalı olarak seçilmelidir. Açık olduğu takdirde karşı taraf sizin numaranızı görebilir. Kapalı olduğu zaman ise aramanız gizli olarak gerçekleştirilir.


Son Güncelleme: 18.05.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
AndroidİphoneGizli Aramaözel Numara
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