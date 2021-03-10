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Android açılış şifresi kaldırma işlemleri

Yaşam koşturmacasında hayatın hızına kapılarak bir sağa bir sola koştururken birtakım bilgileri unutabilmekteyiz. Bunlardan en sık olanı ise elektronik aletlerimize koyduğumuz şifreler olmaktadır. Peki bu durumda ne yapılmalı? İşte Android açılış şifresi kaldırma işlemleri!

10 Mart 2021 Çarşamba 00:17
Android açılış şifresi kaldırma işlemleri
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Yaşantı içerisinde hayatın hızına kapılıp birtakım şeyleri unutabiliyoruz. Veya teknolojinin gelişmesiyle birçok alete koyduğumuz birbirinden farklı şifrelerin ne olduğunu unutuyoruz. Özellikle bu olay telefonlarda çok görülmektedir. Asıl soru ise unutulan tablet veya telefon şifrelerini bilmeden nasıl giriş yapabiliriz?

 

Android telefonunuzun ya da tabletinizin şifresini kaldırmak;

  • Giriş ekranında sorulacak olan ‘deseni unuttunuz mu?’ yazısına tıklayınız,
  • Çıkacak seçeneklerden ‘hesap kilidini aç’ seçeneğine dokunun,
  • Buradan Gmail hesabınıza girin,
  • Böylelikle şifreniz başarıyla telefonunuzdan veya tabletinizden kalkacaktır.

 

Lakin bazı durumlarda bu işlemleri izlemek yeterli değildir bunun üzerine yapabileceğiniz tek bir çözüm var; cihazın sıfırlanması!

  • Sıfırlama işlemleri için cihazınızı kapatınız,
  • Donanım tuşlarını hepsine basılı tutunuz. (Güç ve ses tuşları)
  • Kurtarma modunun ekrana gelmesini bekleyin ve ardından burada ‘Factory Reset’ sekmesine tıklayınız.
  • Böylelikle sıfırlanma işlemi başarıyla tamamlanacaktır.

 

Tabii ki eğer Gmail bilgilerinizi hatırlamaktaysanız ilk yöntemi kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Böylelikle hem veri kaybına uğramayacak hem de şifrenizi başarıyla kaldıracaksınız. Eğer Gmail adresinizi hatırlamıyor veya girişte bulunamıyorsanız maalesef sıfırlamanız tek çözüm yolu olacaktır.



Son Güncelleme: 10.03.2021 00:17
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