Android 12 yeni özellikleri neler olacak?

Google I / O geliştirici konferansıyla mayıs ayında beta sürümünde olması beklenen Android 12 için ilk geliştirici beta sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu sürümün yayınlanmasının ardından birçok geliştirici bu sürümü Pixel cihazlara indirmeye ve özelliklerini araştırmaya başladı.

Android 12 ve öne çıkan özellikleri

Google, Android'in yeni sürümü ile her yıl kullanıcılara çok daha kararlı bir işletim sistemi sunuyor. Android 12 hakkında bilinen ve en önemli olanları sizler için derledik.

Şimdiye kadar açıklanan bilgilere kıyasla Android 12'ye çok daha kullanışlı bir arayüz sunuyor. Pixel olmayan cihazlarda standart Android sürümünü bulmak kolay olmasa da, bu yeni özellikler aynı zamanda Android üretici arayüzleri için önemli bir temel oluşturuyor.

Yeni bildirim penceresi ve yakındakilerle paylaş özelliği

Android 12 ile gelen ilk iyileştirmelerden biri bildirim penceresidir. İşletim sistemi daha büyük bir bildirim penceresi ve daha büyük simgelerle görünecektir. Android 12 ile Google, bildirimleri kontrol etmeyi de kolaylaştıracak. Erteleme düğmesi olarak adlandırılabilecek bu yeni özellik sayesinde, bildirimleri erteleyebilir ve bu erteleme süresini kolayca ayarlayabilirsiniz.

Geliştirici beta sürümünde karşılaştığımız bir diğer özellik ise, aldığınız ekran görüntülerine emoji ve metin eklemenize izin vermesidir. Bu sayede harici bir uygulama kullanmadan eğlenceyi paylaşabileceksiniz.

Yakın zamanda, Wi-Fi şifrelerini yakındaki kişilerle paylaşma özelliği, Yakındakileri Paylaş özelliğinde kullanıma sunuldu. Bildiğiniz gibi Apple AirDrop'a benzeyen Kişilerle Paylaş özelliği Android 12'de çok daha kullanışlı görünüyor. Bu arada Android'in yeni sürümünde Pixel cihazların delikli ön kamerasını devre dışı bırakma ayarı da geliştiriciler tarafınca keşfedildi.

Resim içinde resim özelliği daha kullanışlı hale geliyor

Android 12'nin özellikleri arasında resim ve resim (PIP) açısından önemli bir gelişme oldu. Bu nedenle, yeni işletim sistemi bu pencereleri kolayca yeniden boyutlandırmanıza izin vermiyor.

Bildiğiniz gibi Android 11'de bu pencereleri yeniden boyutlandırabilirsiniz. Ancak Android 11'de bu boyut kolayca yapılmamıştı. Android'in yeni sürümü ile yeniden boyutlandırma anında ve sıkışma olmadan yapılabilir.

Bu özelliğin şu anda Android 12 geliştirici beta sürümünde varsayılan olarak etkin olmadığını unutmayın. Ancak, bazı geliştiriciler bu özelliği etkinleştirmeyi başardı. İlginç bir gerçek, bu geliştirmenin Android'in en son sürümüne eklenip eklenmeyeceğidir.

Acil durum arama özelliği

Acil aramalar da Android 12'nin özellikleri arasında önemli bir yer tutuyor. Yine iOS'taki acil arama özelliğine benzer bir özellik için güç düğmesine beş kez hızlıca basmanız gerekiyor. Yardım için aranacak numara ABD'de 911'dir. Aranacak numara ayarlarda değiştirilebilir.

Beş saniyelik bir geri sayım ekranı gördüğümüz Android acil arama işlevi ekranında, sakin ol bildirimi beliriyor. Sağa kaydırarak bu aramayı kolayca iptal edebilirsiniz.

Android 12 güncelleme takvimi

Geçen yıl olduğu gibi, Google sürümü bölümlere ayırdı. Android 12'nin Şubat-Nisan ayları arasındaki ilk üç sürümü, geliştirici önizleme sürümleri olarak sınıflandırılır. Buna göre;

Şubat-Nisan 2021

- Geliştirici önizleme 1: İlk temel sürüm, yeni özellikler, API'ler ve davranış değişiklikleri ile geliştirici geri bildirimlerine odaklandı.

- Geliştirici önizleme 2: ek özellikler, API'ler ve davranış değişiklikleriyle birlikte gelecek güncelleme.

- Geliştirici önizleme 3: kararlılık ve performans için yayınlanacak güncelleme.

Mayısıs ayında Android 12 Beta, daha kolay ve genel kurulum için bir OTA güncellemesi olarak satışa sunulacak. Görünüşe göre Google, bu yıl Ağustos ayında gelecek ek bir beta ekledi.

Mayısıs-Ağustos 2021

- Beta 1: Birinci kalite beta, Android beta imza sahipleri ve ilk kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

- Beta 2-3: Beta kalitesinin yeni versiyonu.

- Beta 4: platform stabilizasyonu, final API'ler ve Google Play'deki onaylar.

- Aday sürüm: Tam sürümden önceki son beta sürümü.

Eylül 2021 (tahmini)

- En son sürüm: Android 12, ekosistemin bir parçasıdır.

Bu son beta, geliştiricilerin resmi sürümden haftalar önce son testlere başlamasına olanak tanıyan "Platform Kararlılığı" olarak yayınlanacak.