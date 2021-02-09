Android 12: Yeni işletim sisteminden ilk görüntüler

Android 12’nin ne zaman geleceği birçok kullanıcı tarafından merakla bekleniyor. Android 12’ye ait ekran resimlerini XDA Developers yayınladı. Ekran resimlerinde anlaşıldığı kadarıyla yeni işletim sisteminde birçok değişiklik yapılmış.

Android 12’de belli temalar bulunuyor. Seçtiğiniz temanın rengine göre sistem renkleri de değişiklik gösteriyor. Yayınlanan ekran resimlerinde bej renk hakim görünüyor.

Diğer işletim sistemlerinde bildirim paneli olarak adlandırılan ve yukarıdan aşağı indirince hızlı ayarlara ulaşılan bölümdeki ayar sayısı 6’ydı. Android 12’de bu sayı 6’dan 4’e düşürülmüş. Hızlı ayarların simgeleri bu sebeple bir miktar daha büyük görünüyor. Konuşma uyarı bildirimleri arasındaki fark belirgin hale getirilmiş.

iOS 14 ile kamera, mikrofon ya da GPS’iniz kullanıldığını göstermek için durum çubuğuna gösterge eklenmişti. Android 12 de aynı özelliğe yer vermiş.

Andorid 12’ye getirilecek yeni özellikle birlikte kişilerin, bütün uygulamaların mikrofon, kamera ya konum izinlerini komple devre dışı bırakması mümkün olacak.

Android 12’nin tam olarak ne zaman çıkacağı bilinmiyor nacak sonbahara doğru genel güncellemenin geleceği düşünülüyor. Yeni işletim sisteminin beta sürümü ise önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

