İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Android 12: Yeni işletim sisteminden ilk görüntüler

Kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen Android 12'den ilk görüntüler geldi. Ekranın görünümünde tasarım farklılıkları yapılmış. Birçok yeni özellik eklenmiş.

09 Şubat 2021 Salı 18:42
Android 12: Yeni işletim sisteminden ilk görüntüler
Takip Et:

Android 12’nin ne zaman geleceği birçok kullanıcı tarafından merakla bekleniyor. Android 12’ye ait ekran resimlerini XDA Developers yayınladı. Ekran resimlerinde anlaşıldığı kadarıyla yeni işletim sisteminde birçok değişiklik yapılmış.

 

 

Android 12’de belli temalar bulunuyor. Seçtiğiniz temanın rengine göre sistem renkleri de değişiklik gösteriyor. Yayınlanan ekran resimlerinde bej renk hakim görünüyor.

 

Diğer işletim sistemlerinde bildirim paneli olarak adlandırılan ve yukarıdan aşağı indirince hızlı ayarlara ulaşılan bölümdeki ayar sayısı 6’ydı. Android 12’de bu sayı 6’dan 4’e düşürülmüş. Hızlı ayarların simgeleri bu sebeple bir miktar daha büyük görünüyor. Konuşma uyarı bildirimleri arasındaki fark belirgin hale getirilmiş.

 

 

iOS 14 ile kamera, mikrofon ya da GPS’iniz kullanıldığını göstermek için durum çubuğuna gösterge eklenmişti. Android 12 de aynı özelliğe yer vermiş.

 

Andorid 12’ye getirilecek yeni özellikle birlikte kişilerin, bütün uygulamaların mikrofon, kamera ya konum izinlerini komple devre dışı bırakması mümkün olacak.

 

Android 12’nin tam olarak ne zaman çıkacağı bilinmiyor nacak sonbahara doğru genel güncellemenin geleceği düşünülüyor. Yeni işletim sisteminin beta sürümü ise önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AndroidAndroid 12Işletim SistemiXDA Developers
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Clubhouse uygulaması Çin'de yasaklandı
Clubhouse uygulaması Çin'de yasaklandı
Xiaomi Redmi'den yeni rekor
Xiaomi Redmi'den yeni rekor
WhatsApp'tan yeni özellik!
WhatsApp'tan yeni özellik!
Samsung Galaxy A12 özellikleri duyuruldu!
Samsung Galaxy A12 özellikleri duyuruldu!
Kim Kardashian: Hollywood oyununun şirketi Glu 2,4 milyar dolara satılıyor
Kim Kardashian: Hollywood oyununun şirketi Glu 2,4 milyar dolara satılıyor
Uzay savaşları devam ediyor
Uzay savaşları devam ediyor

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
21 Mart 2020 günü hangi kandil?
Yemin Dizisi Azeri kız kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Shahbazova hakkında bilgiler
Apple logosu neden kırmızı oldu? Apple logo rengini değiştirdi!
Fox TV ana haberin yeni sunucusu belli oldu! Selçuk Tepeli kimdir?
Sol Yanım Mert Tekin kimdir? Anıl Tetik biyografisi
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Kanal D canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
TRT 1 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kaç günlük rapor parası alınır? 2021 Kaç güne kadar, kaç günden sonra rapor parası alınır?
2021 ÖSYM KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.