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Android 12 güncellemesi ile gelecek özellikler neler? Android 12 ne zaman çıkacak?

Google yeni çıkardığı Android 12 sürümü ile beraber yeni yenilikler getirmeye devam etmektedir. Android kullanan neredeyse 3 milyara aşkın kullanıcılar yeni sürüm için fazlasıyla heyecanlılar. Güncellemesi ve değişiklikleri ile gündemde merak konusu olmuştur.

21 Şubat 2021 Pazar 17:59
Android 12 güncellemesi ile gelecek özellikler neler? Android 12 ne zaman çıkacak?
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Android 12 güncellemesi

Android 12 güvenliği ve pratikliği ön plana tutarak yeni güncellenmesi ile beraber yeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Google her sürüm için bir ad takmaktadır. Android 12 güncelleme için de Snow Cone adı ile olacağını söylemektedir. 

Yeni bildirim paneli özelliği

Android 12 güncellemesi ile beraber kendinize ait duvar kağıtlarınıza göre renk uyumluğunu ayarlayabilmektesiniz. Ekran parlaklık çubuğu en aşağıda iken güncelleme ile birlikte ekran parlaklık çubuğu en yukarıya taşınmıştır. Uygulamalar kamera ve mikrofonunuzun erişimini panelin sağ üst köşesinde göstermektedir. Bu uygulama sayesinde sizi izleyip izlemediğinizi anlayabilirsiniz. Bildirim tasarımınızı kendi zevkinize göre oluşturabilirsiniz.

Kişiselleştirilebilir yeni kilit ekranı özelliği

Android 12 ile kilit ekranınızda saat konum gibi uygulamaları kendinize göre ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz. Bildirim gelmediğinde saat ortada bildirim geldiğinde ya da müzik dinlerken saat ve konum yukarı doğru hareket etmektedir. 

Oyun modu özelliği

Google’ın kendi cihazlarında dahil olan oyun modu bulunmaktadır. Bu oyun modu Android 12 de görülmektedir. Oyun oynadığınız esnada rahatsız etmeyin özelliğini açarak bildirimler gözükmemekte. Böylece oyunlarınızı daha dikkatli eğlenceli şekilde oynayabilirsiniz. 

Rahatsız eden parlak renkleri yumuşatma özelliği

Gözünüzün sağlığı için Android 12 bu özelliğe çok önem vermiştir. Gözünüzü rahatsız eden bu ışık ve renkleri yumuşatma özelliğine sahipsiniz. Ve yine göz sağlığı için mavi ışık filtresini kullanabilirsiniz. 

Android 12 ile birlikte Google store uygulaması ile indirdiğiniz uygulamalar ve oyunları güncelleyebilirsiniz. Android 12 ile beraber artık fotoğraflarınız daha kaliteli hal alacak. Yeni AVIF desteği ile beraber yüksek kaliteli resimler elde edebilirsiniz. 



Son Güncelleme: 21.02.2021 17:59
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Android12GüncellemeSürüm
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