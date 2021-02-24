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Android 12 güncellemesi alacak Samsung modelleri hangileri?

Samsung Android 12 güncellemesi merakla bekleniyor. Kullanıcılar Android 12 güncellemesi alacak Samsung modelleri hangileri sorusunu araştırıyordu. Android 12 güncellemesi alacak Samsung modelleri açıklandı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 14:06
Android 12 güncellemesi alacak Samsung modelleri hangileri?
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Samsung Google Pixel sahiplerinin test etmesi için Android 12 Developer Preview 1 deneme sürümünü yayınladı.

Kullanıcıların merakla beklediği yeni Android sürümünün yayınlanmasının ardından yeni sürümde hangi özelliklerin yer aldığı merak ediliyordu. Binlerce Samsung kullanıcısı hangi modelleri yeni güncellemenin yapılacağını merak ederken, yapılan son açıklamada yeni güncellemeye uygun olan modeller açıklandı. Öte yandan güncellemeyi deneyen kullanıcılar yeni sürüm hakkında iyi yorumlarda bulundu. Samsung daha önce yapılan güncellemelere nazaran bu sefer son güncellemesiyle kullanıcılarından tam not aldı.

Android 12 alan Samsung modelleri

Samsung Galaxy S serisi

Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy Note serisi

Samsung Note 20 / Note 20 Ultra

Samsung Note 10

Katlanabilir Galaxy cihazları

Samsung Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy A serisi

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy M serisi

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M02s

Samsung Galaxy M02

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy F serisi

Samsung Galaxy F41

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy tablet modelleri

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S6 Lite



Son Güncelleme: 24.02.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
SamsungAndroid 12GüncellemeModel
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