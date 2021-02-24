Android 12 güncellemesi alacak Samsung modelleri hangileri?

Samsung Google Pixel sahiplerinin test etmesi için Android 12 Developer Preview 1 deneme sürümünü yayınladı.
Kullanıcıların merakla beklediği yeni Android sürümünün yayınlanmasının ardından yeni sürümde hangi özelliklerin yer aldığı merak ediliyordu. Binlerce Samsung kullanıcısı hangi modelleri yeni güncellemenin yapılacağını merak ederken, yapılan son açıklamada yeni güncellemeye uygun olan modeller açıklandı. Öte yandan güncellemeyi deneyen kullanıcılar yeni sürüm hakkında iyi yorumlarda bulundu. Samsung daha önce yapılan güncellemelere nazaran bu sefer son güncellemesiyle kullanıcılarından tam not aldı.
Android 12 alan Samsung modelleri
Samsung Galaxy S serisi
Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra 5G
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy Note serisi
Samsung Note 20 / Note 20 Ultra
Samsung Note 10
Katlanabilir Galaxy cihazları
Samsung Z Fold 2
Samsung Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy A serisi
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A90 5G
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy M serisi
Samsung Galaxy M01
Samsung Galaxy M21
Samsung Galaxy M21s
Samsung Galaxy M31
Samsung Galaxy M02s
Samsung Galaxy M02
Samsung Galaxy M12
Samsung Galaxy M31s
Samsung Galaxy M51
Samsung Galaxy F serisi
Samsung Galaxy F41
Samsung Galaxy F62
Samsung Galaxy tablet modelleri
Samsung Galaxy Tab S7
Samsung Galaxy Tab S7+
Samsung Galaxy Tab S6
Samsung Galaxy Tab S6 Lite