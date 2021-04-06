Android 11 yeni özellikler nedir? Android güncellemesi nasıl yapılır, nasıl indirilir?

Google, uzun zamandan beri Android 11 sürümünü üzerine çalışmalarını sürdürüyordu. Bu sürümle birlikte, medya ve bağlı cihazların kontrollerini yönetme, iletişimi iyileştirme, hangi uygulamanın ne kadar süre kullanılacağını seçmek için gizlilik seçenekleri sunmak gibi pek çok yenilik getirdi.

Android 11’de bulunan yeni özellikler

Kolay görüşme: Birden fazla mesajlaşma uygulaması arasında geçiş yapan biriyseniz, bu sürüm ile uygulamalar arasında çok daha hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Mesajlaşma genelinde Android 11 görüşmeleriyle uygulamalar, bildirimler bölümünde özel bir alana taşınarak görüşmelerinizi tek bir yerden kontrol etme imkanı sunar. Aynı zamanda önemli mesajları kaçırmamak için istediğiniz konuşmalara öncelik verebilirsiniz.

Baloncuklar: Çoklu görevlerinizde hızınızı arttıran baloncuklar, uğraştığınız diğer uygulama ile mesajlaşma uygulaması arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan mesajları yanıtlama imkanı sunar.

Yerleşik ekran kaydedici: Ekrandaki içeriği yakalayıp paylaşma olanağı sunan ekran kaydedici ile birlikte mikrofonunuzdan, cihazınızdan veya her ikisinden gelen sesle başka bir üçüncü taraf uygulamasıyla kaydedilebilir.

Akıllı cihazlar: Bu özellik sayesinde tün akıllı cihazlarınıza yalnızca güç düğmesine basarak ulaşabilirsiniz. Bir dokunuşla akıllı cihazlarınızı açıp kapatabilirsiniz.

Akıllı medya denetimleri: Akıllı medya denetimi ile medyanızın oynadığı cihazı hızlıca değiştirebilir ve böylece müziğinizin hiçbir ritmini kaçırmadan takip edebilirsiniz.

Android auto: Android 11 ile uyumlu olan araçlarda daha geniş bir kullanılabilirlik sağlar.

Tek seferlik izinler: Mikrofon, kamera ve konumlar gibi izinlere tek kullanımlık erişim verme imkanı sunar. Bir sonraki sefer, bir uygulamanın telefonunuzun depolama alanına erişmesi gerektiğinde izninizi talep eder.

Google Play sistem güncelleme modülü: Sistem güncellemesi modülü ile uygulamalarınızın güncellenmesi gibi etkinlik güvenliği ve gizlilik düzeltmesi de gönderilebilir. Kullanıcılar güncellemenin tamamını beklemek zorunda kalmadan bu düzeltmeler kullanılabilir halde olduklarında erişebilir.

Android 11 güncellemesi alacak cihazlar

Bu güncellemeyi ilk olarak Google Pixel modelleri alıyor. Ardından Xiaomi, OPPO, Realme modelleri alacak. Güncellemeyi önce alacak olan modeller:

• Google Pixel 2

• Google Pixel 2 XL

• Google Pixel 3

• Google Pixel 3 XL

• Google Pixel 3A

• Google Pixel 4

• Google Pixel 4 XL

• Google Pixel 4A

• OnePlus 8

• OnePlus 8 Pro (NA, EU, Hindistan)

• Xiaomi Mi 10

• Xiaomi Mi 10 Pro

• OPPO Find X2

• OPPO Find X2 Pro

• Realme X50 Pro

Yeni güncelleme nasıl indirilir?

OTA aracılığıyla gönderilen güncelleme cihanızda henüz görünmüyorsa Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemesi adımlarını izleyerek “Güncellemeleri kontrol et” seçeneğine tıklayın. Diğer markalarda da aynı yolu izleyebilirsiniz.