İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Android 11 sürümü ile gelecek yeni Samsung modelleri

Android 11 sürümü gelecek olan Samsung modelleri hangileri? Hangi Samsung modeli telefonlar Android 11 güncellemesi alacak? Samsung marka akıllı telefon kullanıcıları Samsung'un hangi modellere Android 11 güncellemesi göndereceğini merakla araştırıyor. İşte Android 11 güncellemesi gelecek cihazlar...

23 Mart 2021 Salı 22:11
Android 11 sürümü ile gelecek yeni Samsung modelleri
Takip Et:

Teknoloji devi Samsung markası yakın zamanda pek çok yeni cihazına Android 11 işletim sistemi ve OneUI3.1 kullanıcı arayüzü güncellemesi getirmek için hazırlıklarına devam ediyor. Bu modellerde en çok dikkat çekenler ise Galaxy A serisi telefonlar.

Samsung markası geçen haftalarda üst düzey modelli telefonlarına Android 11 güncellemesi dağıtımına başladı. Bu ay Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S10 Lite ve Galaxy Z Flip kullanıcıları bu güncel yazılımdan yararlandı.

One UI 3.0 ile Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belirlendi!

Yapılan güncelleme planlamarına göre Samsung kısa bir zmanda Galaxy A71 modeline de Adnroid 11 güncellemesi getirecek. Bu modelle beraber One UI 3.0 kullanıcı arayüzü de kullanıcılara gönderilecek. Nisan ayında ise güncelleme alacak cihazlar arasına Galaxy A21s, Galaxy A31 ve Galaxy Tab S5e modelleri eklenecek.

Mayısıs ayında da bu telefon modellerinin ardından Galaxy A12, Galaxy A02s, Galaxy A01 ve Galaxy Tab Active 3 cihazları dahil olacak. Şuan için Samsung markasının belirlediği güncelleme planı bu şekilde olacak. Ancak Samsung tahminen yaz aylarına doğru pek çok cihazına Android 11 güncellemesi gönderecektir.



Son Güncelleme: 23.03.2021 22:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SamsungAndroid 11One UI 3.1One UI3.0Samsung Android 11 Güncellemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Twitter’da atılan ilk Tweet nedir? Twitter'dan atılan ilk tweetin sahibi kimdir?
Twitter’da atılan ilk Tweet nedir? Twitter'dan atılan ilk tweetin sahibi kimdir?
Android uygulamaları neden kapanıyor? Google Android uygulama sorunu neden kaynaklı?
Android uygulamaları neden kapanıyor? Google Android uygulama sorunu neden kaynaklı?
Clubhouse Android uygulaması gelecek mi? Clubhouse Android ne zamana gelir?
Clubhouse Android uygulaması gelecek mi? Clubhouse Android ne zamana gelir?
Uygulama çalışmayı durdurdu android hatası nasıl çözülür?
Uygulama çalışmayı durdurdu android hatası nasıl çözülür?
Xiaomi POCO F3 ve POCO X3 Pro özellikleri ve fiyatı
Xiaomi POCO F3 ve POCO X3 Pro özellikleri ve fiyatı
Clubhouse Android uygulaması ne zaman çıkacak?
Clubhouse Android uygulaması ne zaman çıkacak?

Popüler Haberler

Android uygulamaları neden kapanıyor? Google Android uygulama sorunu neden kaynaklı?
Twitter’da atılan ilk Tweet nedir? Twitter'dan atılan ilk tweetin sahibi kimdir?
Reyting sonuçları 23 Mart 2021 Salı! Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Salı reytingleri
Android 11 sürümü ile gelecek yeni Samsung modelleri
Clubhouse Android uygulaması gelecek mi? Clubhouse Android ne zamana gelir?
Zenne ne demek, anlamı nedir? Zenne kimlere denir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sanem Çelik EDHO'dan ayrılıyor mu?
Günlük burç yorumları; 24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumları
Jack Reacher filmi konusu nedir? Jack Reacher fragmanı, oyuncuları ve konusu
Bugün kimin maçı var? TV 23 Mart 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Ahmet Çakar Ertem Şener'in programına geçer mi?
Rüyada araba alma görmek ne demektir? Rüyada araba alma görmek anlamı, tabiri nedir?
İbo Show Fatih Ürek kimdir, nereli? Fatih Ürek kaç yaşında, evli mi? Fatih Ürek'in gerçek adı nedir?
Kefaret Fox TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Kefaret 18. bölüm canlı izle
Tövbeler Olsun hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranları belli oldu mu?
Masumlar Apartmanı dizisinde Memduh Dede karakterine Atilla Şendil hayat veriyor
Baraj dizisi Nermin’i kim canlandırıyor? Nezaket Erden'in biyografisi
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin doğum tarihi
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteri kimdir? Uğur Uzunel nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.