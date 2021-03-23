Android 11 sürümü ile gelecek yeni Samsung modelleri

Teknoloji devi Samsung markası yakın zamanda pek çok yeni cihazına Android 11 işletim sistemi ve OneUI3.1 kullanıcı arayüzü güncellemesi getirmek için hazırlıklarına devam ediyor. Bu modellerde en çok dikkat çekenler ise Galaxy A serisi telefonlar.

Samsung markası geçen haftalarda üst düzey modelli telefonlarına Android 11 güncellemesi dağıtımına başladı. Bu ay Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S10 Lite ve Galaxy Z Flip kullanıcıları bu güncel yazılımdan yararlandı.

One UI 3.0 ile Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belirlendi!

Yapılan güncelleme planlamarına göre Samsung kısa bir zmanda Galaxy A71 modeline de Adnroid 11 güncellemesi getirecek. Bu modelle beraber One UI 3.0 kullanıcı arayüzü de kullanıcılara gönderilecek. Nisan ayında ise güncelleme alacak cihazlar arasına Galaxy A21s, Galaxy A31 ve Galaxy Tab S5e modelleri eklenecek.

Mayısıs ayında da bu telefon modellerinin ardından Galaxy A12, Galaxy A02s, Galaxy A01 ve Galaxy Tab Active 3 cihazları dahil olacak. Şuan için Samsung markasının belirlediği güncelleme planı bu şekilde olacak. Ancak Samsung tahminen yaz aylarına doğru pek çok cihazına Android 11 güncellemesi gönderecektir.