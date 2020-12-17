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Among Us sus ne anlama geliyor? Sus ne demektir?

Among Us oyunu, hem Türkiye’de hem de dünya çapında herkes tarafından büyük ilgiyle oynanmakta. Ünlenen oyunun içerisinde bazı kısaltmalar var. Oyunu oynayan kişiler ise bu kısaltmaları merak etmekte. Oyunun içerisindeki “sus” kelimesi de, oyunu oynayan kişiler tarafından merak edildi.

17 Aralık 2020 Perşembe 20:59
Among Us sus ne anlama geliyor? Sus ne demektir?
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Among Us severleri “sus” kısaltmasını merak etmekte. Ne anlama geldiğini araştıran kişiler bile var.  Oyundaki “sus” kelimesi ise şüpheli kişi anlamına gelen, “suspect” kelimesinden gelmektedir. Önek olarak ise; oyunda bir kişi Engin adlı birinden şüpheleniyorsa, oyun oynarken “Engin Sus” deniliyor. Bu şifreli konuşmada, Engin aldı oyuncudan şüphelendikleri anlamına gelmektedir.

Kısaltmaları ve şifreli konuşmalarıyla herkesin ilgisini çeken oyun, birçok kişi tarafından saatlerce oynanmakta. Oyunun en büyük özelliği kişilere yalan söyletme yanıdır. Bu durum kişisel gelişimi olumsuz etkilemektedir.

Oyunun en zorlu kısmı ise; sus rolündeki kişi olmaktır. Çoğu oyuncu sus kişisi sandıkları kişiyi seçip, oyundan eleyebilir.  Oyun tamamen kurmaca üzerine olduğu için, yalan söyleyemeyenler için oyun oynamak sıkıntı olabilir.

 

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 20:59
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