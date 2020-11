Among Us oyunu nedir? Among Us oyunu nasıl oynanır? Among Us oyun ipuçları

Among Us Oyunu Nasıl Oynanır? Among Us Oyunu Hakkında İpuçları Nelerdir?

Among Us oyununu oynarken her defasında farklı bir kişi düzenbaz rolünü üstlenir ve her oyunda çok farklı deneyimler elde edersiniz. Fakat her oyunda amacınız aynı olacaktır. Mürettebattaki oyuncular görevlerini tamamlayacak kadar uzun süre hayatta kalmalıdır. Düzenbazlar da gerçek kimliklerini belirtmeden diğer oyuncuları ortadan kaldırmalıdır. Bu kolay oyun, oyuna katılan herkese heyecan verecek deneyimler yaşatmayı başarıyor.

Fakat oyunun oynanması basit görünse de dikkat edilmesi gereken birçok şey bulunuyor. Mürettebat olarak yapmanız gereken görevleri yerine getirmeniz kolay olabilir, fakat kimin düzenbaz olduğunu bulabilmeniz için diğer oyuncuların davranışlarını analiz etmeniz gerekiyor. Bunun yanında düzenbaz olan kişinin diğer oyuncuları öldürmesi kolay bir şeydir. Ancak oyuncuları öldürürken kimse düzenbaz olduğunuzu göstermemeniz gereklidir.

Among Us Mürettebat İpuçları Ve Stratejileri Neler?

Mürettebatta çok fazla kişi olmasından dolayı düzenbaz sizi ortalık yerde öldüremez. Bundan dolayı mürettebattaki diğer oyuncuların yanında durarak görevlerinizi tamamlarsanız düzenbaz sizi öldüremez. Yani bu oyunun mantığı bir nevi tek kalan ölür mantığıdır. Fakat herhangi biri düzenbaz olduğu için müttefiklerinizin size güvenmesi zordur. Çünkü mürettebattaki diğer oyuncularla tek iletişim şekli acil durum toplantıları olduğu için.

Herkes Şüphelidir!

Oyuncuların herhangi birisi koruyucu kıyafetinin altında kötü biri olabilir. Mürettebattaki kişinin düzenbaz ya da müttefik olup olmadığını anlamanıza yaracak bazı ipuçları vardır.

Oyuncuların Haritadaki Hareketlerine Bakın!

Oyunda sizi birdenbire takip etmeye çalışan bir kişiden şüphelenmeniz gereklidir. Oyunun haritaları küçük ve odalar genelde dar koridorları birbirlerine bağladığından dolayı, etrafınızda birçok farklı oyuncu görebilirsiniz. Fakat düzenbazlar bazen rastgele davranışlar sergilerler. Önek olarak görevlerini tamamlamaya çalışmak için belirli odalara giderken birdenbire gittikleri yönü değiştirirler. Çünkü görevleri tamamlamaları mümkün değildir. Eğer bir kişi belirli bir yöne doğru giderken size doğru yönünü değiştiriyorsa koşmaya devam etmeniz gereklidir. Peşinizden gelen kişinin düzenbaz olması yüksek bir ihtimale sahip olduğundan diğer mürettebat oyuncularının yanına koşmalısınız.

Mürettebattaki Düzenbaza Tuzak Kurun

Biri tarafından şüphelendiyseniz onu tuzağa düşürebilirsiniz. Oyundaki düzenbaz olduğundan şüphe ettiğiniz kişiyi bulmak için diğer oyunculardan uzaklaşın. Şüphelendiğiniz oyuncuya yaklaştığınızda verdiği tepkilere dikkat edin. Mürettebattaki diğer oyuncular genelde düzenbaz değillerse görevleri yerine getirmekle meşgul olacaklardır. Bundan dolayı bulundukları odadan başka bir odaya geçerken çok az tereddüt ederler. Diğer yandan düzenbazlar diğer oyunculara yaklaşırken korkmazlar ve sizi gördüklerinde size doğru yürüyebilirler.

Bu şekilde olan davranış farklılıklarına dikkat edebilmeniz için çok iyi bir gözlemci olmanız gereklidir. Ve oyundaki düzenbazı birkaç oyun oynadıktan sonra bulmanız kolaylaşacaktır. Bunların yanında sürekli diğer oyuncuları şüpheli bir şekilde takip eden bir kişinin düzenbaz olma ihtimali yüksektir. Bu durumlarda acil durum toplantısı başlatarak kimden şüphelendiğinizi mürettebattaki diğer oyuncularla paylaşmanız iyi olacaktır.

Masumluğu Kanıtlanan Oyuncuların Yanından Ayrılmayın!

Her ne şekilde olursa olsun masum olduğu kanıtlanan oyuncuların yanında durmaya çalışın. Bu şekilde yaparsanız düzenbazın sizi öldürmesi zorlaşacaktır. Bir oyuncunun masum olduğunu öğrenebilmeniz için, düzenbazlar herhangi bir görevi tamamlayamadıklarından diğer oyuncuların eğer görevleri tamamlarken görürseniz onun masum olduğuna inanabilirsiniz. Ancak bu görev tamamlama olayı belli başlı görevler içindir. Çünkü dışardan bakılınca tamamlanacak bazı belirli görevler vardır. Bunlar;

İlk Yardım odasında: Taramayı Gönder- Oyuncunun taranmıış olduğunu görebilirsiniz.

Silah Odası: Asteroidleri Temizle- Oyuncuyu silahçı koltuğunda oturmuş bir şekilde görebilirsiniz.

Kalkan Odası: Ana Kalkanları Aç- Oyuncunun panel ile etkileşime girdiğini görebilirsiniz.

Kafeterya yada O2: Çöpü Boşalt- Oyuncunun çöpleri gerçekten boşalttığını görmeniz mümkündür.

Çöp boşaltma görevinde, takip etmenizin mümkün olduğu kısım çöpü boşaltmak için Depo Odasına gidilen zamandır. Bu görev tamamlanırsa, çöpün uzaya fırlatıldığını görmeniz mümkündür.

Mira haritasında sadece İlk Yardım Odasında takip edebileceğiniz bir görev bulunmaktadır: Taramayı Gönder. Bu görevin dışarıdan görebileceğiniz kısmı Skeld haritasındaki aynı ada sahip görevle tamamıyla aynıdır.

Polus haritasında takip edilmesi mümkün iki görev bulunmaktadır:

İlk Yardım Odası: Taramayı Gönder- Diğerleriyle aynıdır.

Silah Odası: Asteroidleri Temizle- Oyuncu panel ile etkileşime geçtiği zaman lazerlerin ateş ettiğini görmeniz mümkündür.

Tek Kişinin Tamamlayabileceği Ortak Görevlere Dikkat Edin!

Among Us oyununun her haritasında, bütün oyuncuların arasında paylaşılan belli başlı görevler vardır. Yani bu görevleri bütün oyuncuların yerine getirmesi gereklidir. Bu görevlerin odaları ayrıdır. Bundan dolayı düzenbaz belirli görevler bulunan odalarda saklanarak diğer oyuncuları tuzağa düşürebilir. Bu görevleri tamamlarken yanınızda bir oyuncuyla tamamlarsanız hem ikiniz güvende olur hem de biri öldüğü sırada diğer oyuncu acil toplantı başlatmaya koşabilir.

Skeld haritasındaki ortak görevler şunlardır:

Elektrik Odası: Kabloları Düzelt Yönetici Odası: Kartı Kaydır

Mira haritasındaki ortak görevler şunlardır:

Yönetici Odası: Kimlik Kodunu Gir Koridor: Kabloları Düzelt

Polus haritasındaki ortak görevler şunlardır:

Dropship Odası: Anahtarları Tak Ofis Odası: Biniş Kartını Tara Elektrik Odası: Kabloları Düzelt

Among Us Düzenbaz İpuçları Ve Stratejileri Neler?

Eğer düzenbaz rolündeyseniz diğer oyuncuların güvenlerini kazanmanız gereklidir. Bunun yanında diğer oyuncuları yanlış yönlendirerek kimliğinizi daha uzun süre saklı tutabilirsiniz. Eğer biri sizi başka bir oyuncuyu öldürdükten sonra havalandırma deliğini kullandığınızı görse bile ikna edici bir konuşma yaparak dikkatleri üstünüzden dağıtarak suçu sizi gördüğünü iddia eden kişinin üzerine yıkabilirsiniz.

Önemli Odaları Sabote Ederek ve Odaları Onarıyormuş Gibi Davranın!

Gerçekçi bir şekilde düzenbaz rolünü yerine getirmek için, O2 veya Reaktör gibi önemli bir odayı sabote etmek ve ardından onları onarmak için çaba göstermeniz gereklidir. Bu odaları zamanında kimse onarmazsa oyundaki herkes ölebilir ve düzenbaz bundan dolayı oyunu kazanabilir. Bunun yanında sabotaj faaliyetleri, Düzenbazların gerçekten de yapabileceği birkaç görev arasındadır, dolayısıyla sabote edilmiş bir odada tamirat yapmaya çalışan birini görmek şüphe uyandıran bir durum olamaz.

Düzenbaz iseniz sabote edilen panele yakın olarak orayı tamir ediyormuş gibi yapabilirsiniz ve diğer oyuncular sizden şüphelenmeyebilir. Bundan dolayı geri sayım sayacı çalışmaya devam eder. Düzenbaz olduğunuzu anladıklarında, numara yaptığınız için geri sayım sayacının dolmasından dolayı oyunu kazanabilirsiniz.

Önemli Odaları Sabote Ederek Onları Onarmaya Çalışın

Mürettebat üyelerinin güvenlerini kazanmak için acil durumları düzeltiyormuş gibi yapmak yerine onları gerçekten onarabilirsiniz. Eğer acil durumları düzelten kişi sizseniz düzenbaz olma ihtimaliniz olmayacaktır. Kimse sizden şüphelenmeyecektir. Çünkü oyundaki diğer kişileri kurtardığınız için kimse sizden düzenbaz diye bahsedemez ve şüphelenemez.

Her seferinde de sabote edilen odaları tamir etmeyin çünkü her defasında siz onarım yaparsanız oyuncular sizden şüphelenebilir. Odaların onarımını diğer oyuncuların yapmasına izin verin yoksa herkes sizin düzenbaz olduğunuzu düşünür.

Genel Olarak Sadece Odaları Sabote Edin

Çoğu düzenbaz, sabotaj özelliğini kullanmaz. Çünkü durmadan ortalıkta koşan birinden herkes şüphelenir. Odalarda tamirat yapın ya da yapmayın ama sürekli bir şeyleri sabote edin.

İyi bir Düzenbaz, oyuna başlar başlamaz odaları sabote etmeye de başlar. Bu sadece Mürettebatın görevleri tamamlamasını yavaşlatmakla kalmaz, aynı zamanda başıboş dolaşıp dikkat çekmemenizi de sağlar. Bir Mürettebat üyesini kendinizle birlikte bir odaya kilitler, onu öldürür ve kapılar yeniden açılmadan önce yakındaki bir havalandırma deliğinden dikkat çekmeden çıkarsanız bonus puan da kazabilirsiniz.

Ortak Görevler Bulunan Odalara Pusu Kurun!

Herkesin yerine getirmek zorunda olduğu görevler olduğundan bildiğiniz görevlerin odalarına pusu kurarak diğer oyuncuları öldürebilirsiniz. Odaların yakınında bulunan havalandırma deliklerinde bekleyerek odaya giren oyuncuyu öldürüp tekrardan o havalandırma deliğinden kaçarak bütün şüpheleri üzerinizden kaldırabilirsiniz.

Bu görevler ortak olduğu için birkaç oyuncunun aynı zamanda bu görevleri yapmak için odaya girmesi kaçınılmazdır. Bundan dolayı odanın ya da panelin önünde durmanız sizden kimsenin şüphelenmesine yardımcı olacaktır. Bu avantajı kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde diğer oyuncuları öldürebilirsiniz.

Among Us, hile yanlış yönlendirme ve aldatmacalarla dolu bir oyundur. Bu oyundaki herkes yalan söyleyerek kendi kimliklerini saklayabilirler. Bundan dolayı ipuçları ile hem mürettebat hem de düzenbaz olarak harika bir oyun oynayabilirsiniz.