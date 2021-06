Among Us nasıl oynanır? Among Us nedir?

Among US nasıl oynanır? nasıl bir oyundur? gibi sorular son zamanlarda herkes tarafından merak ediliyor ve sıkça araştırılan bir konudur. 2018’in sonbahar aylarında piyasaya sürülmesine rağmen uzun bir süredir popüler olan ve kısa bir zamanda da birçok YouTube ile Twitch yayıncılarının üzerine sürekli içerik ürettiği oyun Among US, geleneksel oyun tarzının dışında bir oyundur. Among US nasıl bir? Nasıl oynanıyor? İşte tüm detayları..

Among US nasıl bir oyundur?

Amerikan oyun stüdyosu olan InnerSloth tarafından geliştirilerek yayımlanan Among US, 2018 yılında oyun piyasasına sürülmüştür ve çevrim içi çok oyunculu olarak oynanan bir sosyal çıkarım oyunudur. Bilgisayardan Steam platformu üzerinden ücretli olarak da oynanabiliyor ancak Android uygulamalarda oyunu ücretsiz edinebilirsiniz.

Among US oyunu nasıl oynanıyor?

Android sürümünü oyun severler ücretsiz olarak edinebiliyorlar. Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda oyun hiçbir ücret ödemeden oynanabiliyor, bilgisayardan da Android emulatörleri ile ücretsiz bir şekilde indirilerek oynanabilmektedir.

En fazla 10 kişi en az da 4 kişi ile birlikte oynanan Among US, çevrimiçi bir sosyal çıkarım oyunudur. Uzay temasına sahip olan bir ortamda ekip içindeki haini bulmak amacında olan oyunda, hain rolünü üstlenen oyuncu da rakiplerini öldürmek ve onları kendisinin öldürmediği iddiasında bulunmak zorundadır.

2 takımlı bir oyun olarak görünmesine rağmen aslında mürettebat ve hainler takımından oluşmaktadır. Mürettebat ekibi arkadaşları öldürülmeden önce bütün görevleri tamamlayarak ya da oyunda bulunan tüm hainleri bularak ve onları ortadan kaldırarak oyunu kazanıyor. Hainlerin oyunu kazanabilmesi için de hainlerin sayısının mürettebat arkadaşlarının sayısına eşit olması gerkiyor ya da sabotaj geri sayımı sona erene dek yeteri kadar mürettebatı öldürmelidir. Hayaletlerin amacı da, sıra ile Crewmate ve Impostor hayaletleri için görevleri tamamlayarak ve sabotajlar yaparak yaşayan takım arkadaşlarına yardım etmektir. Oyunda ki bir hain, bir sabotaj gerçekleştirdiğinde ani bir sonuç yaşanır ( mesela tüm ışıkların sönmesi) ya da bir geri sayım başlar ve sabotaj bitmeden çözüme kavuşturulmalıdır. Yoksa bütün mürettebat arkadaşları ölür. Ayrıca sabotajlar, hangi sabotajın yapıldığına bağlı olarak da oyuncular tarafından çeşitli biçimlerde çözülebilmektedir.

Among US oyununda, oyun galibi olmak için kişilerin birbirlerine olan güvenlerini sağlayabilmek çok önemlidir.