Among Us görünmez isim nasıl yapılır?

Among Us isimli oyan 15 Haziran 2018 tarihinde İnnerSloth isimli Amerikan oyun stüdyosunda geliştirilip piyasaya sürülmüştür. Oyun ilk sunulduğu zamanlarda beklenen ilgiyi görememiştir. Sonradan Twitch ile Youtube kullanıcıları bu oyunu tanıtmışlar ve oyun çok daha fazla rağbet görmeye başlayarak pek çok kullanıcı edinmiştir.

Oyun uzayda geçmektedir ve minimum 4 maksimum 10 oyuncu ile oynanmaktadır. Among Us isimli oyundu 2 ayrı grup bulunuyor. Bu iki gruptan birisi “impostar” diğeri de “crewmate”tir. Oyunun başlangıcından hangi grupta yer alacağınıza oyun kendisi karar veriyor. Crewmate grubunda yer alırsanız size verilen görevlerini yerine getirmeniz, bu görevleri yerine getirirken de diğer oyuncuların sizi öldürmesine izin vermemeniz gerekiyor. Bir diğer grup “İmpostor”a dahilseniz amacınız crewmate grubunda yer alanları öldürmek oluyor.

Among Us isimli oyunun hikayesi

Oyunun hikayesi aslında kısa. Bir grup astronot; uzayda ki bir gezegene önek alabilmek ve araştırma yapmak için gidiyorlar. Oyunda yer alan birinci haritada astronotlar uzay mekiğinde bunuyorlar. 2. Haritada da astronotlar o gezegene inerek önek toplama işlerini yerine getiriyorlar. Oyunda yer alan 3. Haritada da astronotlarla iletişim kuran kule yer alıyor. Hikayenin tamamlayıcı kısmı da bu haritada bulunuyor. Aslında astronotlardan birinin içine giren yaratık crewmate grubunda olanları öldürmek için çabalıyor. Crewmate grubunda yer alanlar da katilin kim olduğunu bulmak için çalışıyorlar.

Among Us isimli oyun; iki boyutlu olan bir kurgu oyunu ve astronotların yalanlarla dolu yolculuklarını konu ediniyor. Hem bilgisayar hem de mobil ile aynı sunuculara ulaşılabiliyor. Bilgisayar ile oynayacaklar WASD tuşlarını, mobil ile oynayacaklar dokunmatik joystick kullanıp devam edebiliyorlar. Oyun iki boyutlu olduğundan rahat bir şekilde oynanabilen bir ara yüzü var. Ayrıca oyun esnasında kendinizi başka oyunculardan gizleyebiliyorsunuz da. Bu doğrultuda sizlere Among Us görünmez isim yapma özelliği ile ilgili bilgileri vereceğiz.

Mobilden oynayanlar için Among Us görünmez isim yapma

Öncelikle oyuna giriş yapmalısınız

Oyunda yer alan isim yazma yerine gidin

Açılan ekrana isim girin

Tınak işaretlerinin arasında birkaç boşluk bırakın

Tınak işaretleri arasında bıraktığınız boşluğu kopyalayın ve isim yazma yerine yapıştırın.

Bunları yaptığınızda Among Us, boşlukları bir isim gibi algılamış olacak ve siz oyununuza isimsiz olarak devam edeceksiniz.

Bilgisayardan oynayanlar için Among Us görünmez isim yapma

İlk olarak Windows başlat tuşunun yanında bulunan boşluk kısmına çalıştır yazmalısınız

Açılan ekrana %appdata% yazmalısınız

Yukarıda yer alan Appdata ile Roaming yazılı yerden Appdata’yı seçin

Sonrasında LocalLow’a basın

Innersloth’a basarak Among Us klasörüne girin

Açılan yerde playerPrefs dosyasına çift tıklayarak “Not Defteri ile birlikte aç” seçeneğini seçin.

Not defterinin başında yazılı olan sizin kullanıcı adınız oluyor. Virgülden önceki kullanıcı adınızı silip “ “ tınak içinde yer alan boşlukları kopyalayarak yapıştırın sonrasında kaydedin.

Bunları yaptığınızda Among Us, boşlukları bir isim gibi algılamış olacak ve siz oyununuza isimsiz olarak devam edeceksiniz.