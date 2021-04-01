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Among Us Airship haritası ne zaman çıkacak?

Among Us oyunucu takipçileri tarafından Amon Us oyununun yeni güncellemeyle gelecek olan Airship haritasının nasıl olduğu merak edildi. Oyun geliştiricileri Among Us Airship haritası ne zaman oyuna dahil edileceğine dair tarihi açıkladı. İşte Among Us Airship yeni haritası ve yeni haritanın oyuna dahil edilme tarihinin detayları...

01 Nisan 2021 Perşembe 04:36
Among Us Airship haritası ne zaman çıkacak?
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Among Us Airship haritası ne zaman gelecek diye merak edildi. 2021 yılında Among Us Aiirship oyununa dair geliştiricilerin yeni harita çıkış tarihini ve güncellemeyle ilgili ayrıntıları sizlerle paylaştık. Ayrıca harita ile ilgili bilmeniz gerekn ayrtınları daburada bulabileceksiniz. Hayatta kalma oyunlarının başarılı oyunlarından Among Us kendisini geliştirmeye devam ediyor. Bilgisayar ve mobil platform üzerinden de oynan oyunun  yeni haritasına dair detylarını sizlerle paylaştık. İşte ayrıntılar...

Oyunseverlerin büyük heyecanla beklediği Among Us Airship haritasının tarihi belli oldu. Hem bilgisardan hem de mobil üzerinden aynı anda aktarılması için çalışılan oyunun haritasının tarihi 2021 Nisan ayı olarak belirlendi. Harita oyuna güncelleme ile birlikte eklenecek. Güncelleme tarihinde olacak değişiklikte sizleri bilgilendireceğiz.

Airship haritası yeni görevler ile birlikte karşmızda olacak. Zeplinin içinde oyuncuların birbiri ile mücadele ettiği yeni haritada, çeşitli mekanlara geçmek için merdivenleri kullanmak gerekece. Bunun yanında asansör kullanımı da olacak. Yeni güncellemenin ardından da Among Us the Airship haritasında toplantı sonrasında oyucnular aynı alanda doğmayıp farklı yerlerde doğabilecekler. Böylece İmpostar'ın basit bir hedefi olma riski azalacak.

Yeni güncellem ile birlikte gelecek olan Among Us Airship haritasındaki görevleri aşağıda anlatacağız. Böylece yeni harita oyuna dahil olunca herhangi bir yabancılık çekmeden ooyuna başlayabilirsiniz. Haritayı hiç bilmeyen kişilerden bu sayede üstünlüğünüz olacak. Among Us oyununda eğlenmek için oyunun genel yapısını bilmek gerekiyor. İşte sizler için Among Us Airship haritasının detaylarını anlattık.

Elektriksel Oda görevleri

Dağıtıyı kalibre et(???)

Yönlendirme gücü(???)

Kesicileri sıfırla(???)

Kokpit Odası görevleri

Yönlendirilen gücü kabul et (sağ alt)

Kimlik kodunu girin (???)

Direksiyonu dengeleyin(???)

Verileri yükle(sol alt)

Vault Odası görevleri

Lehçe Yakut (ortada)

Verileri yükle (sol alt)

Bilinmeyen görev (sağ alt)

Brik Odası görevleri

Verileri indir(???)

Güvenlik Odası görevleri (sağda)

Bilinmeyen görev (sağda)

Tıbbi Odası görevleri

Çöpü Boşalt (sağda)

Toplantı Odası görevleri 

Çöpü Boşalt(???)

Kimlik kodunu girin(???)

Gap Odası görevleri

Yönlendirilen gücü kabul et(???)

Verileri indir(???)

Makine Dairesi Odası görevleri

Yalıt Motorları (alt)

Duşlar Odası görevleri

Yönlendirilen gücü kabul et (???)

Güverte Görüntüleme Odası görevleri

Kabloyu düzelt(???)

Dinlenme Salonu Odası görevleri

Temiz tuvalet(???)

Kablomayı düzelt(???)

Cephanelik Odası görevleri

Tüfekler



Son Güncelleme: 01.04.2021 04:36
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Anahtar Kelimeler:
Amaong UsOyunAirshipHarita
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