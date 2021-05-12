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Amerika Xiaomi'yi kara listeden çıkardı

Amerika, Çinli teknoloji devi Xiaomi’yi kara listeden çıkardı. Amerika daha önce Xiaomi’yi kara listeye alarak büyük bir krize yol açmıştı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:33
Amerika Xiaomi'yi kara listeden çıkardı
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Çin ile Amerika arasında yapılan Xiaomi görüşmeleri sona erdi. Yapılan görüşmeler neticesinde Çinli teknoloji devi şey olmuyor, Amerika’nın kara listesinden çıkarıldı. Daha önce Amerikan devlet başkanı Donald Trump ile Çin hükümeti arasında büyük bir ticaret savaşı başlamıştır. Bu ticaret savaşı sonucunda iki ülke birbirinden farklı alanlarda ambargo uygulamaya başlamıştı. Amerika, Çin teknoloji firmaları olan Huawei ve Xiaomi’ye savaş açmıştı.

Ayrıca onları kara listeye aldı. Çin hakkında ticari konularda açıklamalarda bulunan eski Amerikan devlet başkanı Donald Trump, bu firmaların komünist Çin’e ait olduğunu ve bir an önce piyasadan çıkarılması gerektiğini söyledi. Bundan dolayı Çinli yetkililer kendisine büyük bir tepki göstermişti. Yeni hükümet ile Çin arasında yapılan görüşmeler sonuç verdi ve bu iki büyük firma Amerika’nın kara listesinden çıkartıldı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:33
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Anahtar Kelimeler:
AmerikaXiaomi
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