Amerika Xiaomi'yi kara listeden çıkardı

Çin ilearasında yapılangörüşmeleri sona erdi. Yapılan görüşmeler neticesinde Çinli teknoloji devi şey olmuyor, Amerika’nın kara listesinden çıkarıldı. Daha önce Amerikan devlet başkanı Donald Trump ile Çin hükümeti arasında büyük bir ticaret savaşı başlamıştır. Bu ticaret savaşı sonucunda iki ülke birbirinden farklı alanlarda ambargo uygulamaya başlamıştı. Amerika, Çin teknoloji firmaları olan Huawei ve Xiaomi’ye savaş açmıştı.

Ayrıca onları kara listeye aldı. Çin hakkında ticari konularda açıklamalarda bulunan eski Amerikan devlet başkanı Donald Trump, bu firmaların komünist Çin’e ait olduğunu ve bir an önce piyasadan çıkarılması gerektiğini söyledi. Bundan dolayı Çinli yetkililer kendisine büyük bir tepki göstermişti. Yeni hükümet ile Çin arasında yapılan görüşmeler sonuç verdi ve bu iki büyük firma Amerika’nın kara listesinden çıkartıldı.