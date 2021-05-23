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AMD'nin teknoloji harikası işlemcisi Ryzen 6000 ailesi sızdırıldı!

AMD'nin yeni sızdırılan teknoloji harikası işlemcisi Ryzen 6000 ailesi verileri ile merak edilmeye başlandı. Özellikle dizüstü bilgisayarlar için önemli bir satış yakalamak isteyen AMD sızdırmalar sonrasında teknoloji severler tarafından araştırılmaya başlandı.

23 Mayıs 2021 Pazar 02:30
AMD'nin teknoloji harikası işlemcisi Ryzen 6000 ailesi sızdırıldı!
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Bilgisayar teknoloji devlerinden birisi olan AMD, dizüstü bilgisayarlarda da büyük satışlara ulaşabilmek için yeni teknoloji harikası işlemcileri sızdırıldı. Ryzen 6000 serisi işlemciler ile ilgili sızdırmalar ile merak edilmeye başlandı.

2022 yılında tanıtılması beklenen Ryzen 6000 serisi merak edilirken işlemcinin özellikleri ve teknolojisi de araştırılıyor.

AMD Ryzen 6000 grafik performansı

AMD Ryzen 5000 işlemcilerin 7nm ve Zen 3 sistemleri üzerine inşa edilirken yeni AMD Ryzen 6000 serisinin 6nm ve Zen 3 Plus mimarisi kullanılacağı açıklandı.

AMD’nin TSMC ile ortak üretime alacağı Ryzen 6000 serisinde de önemli değişiklerin olmadığı iddialar arasında yerini aldı.

Ryzen 5000 mobil işlemcileri Vega grafiklerini kullanırken Ryzen 6000 işlemciler grafik performansı ile RDNA 2 ile kullanılacak. AMD ile ilgili ortaya atılan iddialarda aynı zamanda dizüstü bilgisayarlar için RX 6000M modelinin de tanıtılması bekleniyor.

Ryzen 6000U işlemcisi 15W, 6000H işlemciler 45W güç tüketeceği belirtilirken 2022’de satışa sunulması beklenen Ryzen 6000 işlemcilerin PCle 4.0, DDR5 ve USB 4 gelişimlerinin de destekleneceği iddia edildi.

 


Son Güncelleme: 23.05.2021 02:30
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