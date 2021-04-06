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Amazon Prime Gaming Türkiye ücretsiz oyunları

Amazon Prime Gaming'in Nisan ayı ücretsiz oyunları açıklandı. Açıklamalar sonrasında oyun severler, Amazon Prime Gaming Türkiye ücretsiz oyunları araştırılıyor.

06 Nisan 2021 Salı 01:48
Amazon Prime Gaming Türkiye ücretsiz oyunları
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Amazon tarafından geliştirilen ve oyun severler için oluşturulan Prime Gaming’in Nisan ayı ücretsiz oyunları açıklandı. Amazon Prime Gaming kullanıcıları Nisan ayında Move or Die: Couch Party Edition, Before I Forget, The Escapist, Moving Out ve Aces of tge Luftwaffe: Squadron oyunları ücretsiz olarak verilecek.

Amazon Prime Gaming üzerinden verilen oyunlar ücretsiz olarak kullanıcılara sunulurken aynı zamanda Twitch üzerinden kostüm, kaplama, kıyafet gibi eklentiler alabilecek.

Amazon Prime Gaming Nisan ayı ücretsiz oyunları

Move or Die: Couch Party Edition oyunu 4 kişilik online bir oyundur. Oyun mekaniklerinin her 20 saniyede bir değiştiği oyunda arkadaşlar ile oynanması keyifli bir oyundur.

Before I Forget oyunu ise evde yalnız kalan bir kadının gizemli aşk hikayesini anlatmaktadır. Oyunda bölümler geçildikçe bölüm yapısı ve olaylar karmaşıklaşacaktır.

The Escapist oyunu adından da anlaşılabileceği gibi kaçış üzerinedir. Hapishane yaşamını konu alan oyun The Escapist kaçışı eğlenceli bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Moving Out oyunu fizik kurallarının baz alındığı bir oyundur. Mobilya sektöründe eğlenceli çalışmalar konu alınmaktadır.

Aces of the Luftwaffe: Squadron oyunu mermilerden kaçış oyunudur. Oyunda bulunan boss savaşları dikkat çekmektedir.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 01:48
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